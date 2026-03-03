El escándalo que llevó a una alcaldesa de Estados Unidos al banquillo por el supuesto abuso de un menor

La exfuncionaria de una pequeña ciudad en Luisiana fue sorprendida por sus hijos en una fiesta y luego renunció al cargo. Cómo avanza el proceso judicial.

La exalcaldesa de DeRidder enfrenta un juicio por abuso de un menor en Luisiana, Estados Unidos.

Misty Roberts, una exalcaldesa es la protagonista de un escándalo en Estados Unidos debido a que afronta un juicio por cargos de violación en tercer grado, conducta indebida con un menor y contribución a la delincuencia juvenil hacia un adolescente de 16 años que era amigo de uno de sus hijos.

El proceso judicial se centra en un presunto hecho ocurrido en 2024 durante una fiesta en su domicilio particular, cuando aún ejercía como máxima autoridad de la pequeña ciudad de DeRidder, en el estado de Luisiana .

La exfuncionaria, de 43 años , renunció a su segundo mandato después de que presentaran aquella grave acusación en su contra y ahora se declaró inocente de todos los cargos.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente judicial, la situación fue advertida por los hijos de la mujer durante la fiesta que se realizaba en la vivienda familiar.

El juicio en curso es el segundo que enfrenta, luego de que el primero fuera declarado nulo por la apartación de dos jueces de la parroquia de Beauregard debido a presuntos vínculos con su exesposo.

Los testimonios de los testigos en el juicio

Durante las audiencias, varios adolescentes que estuvieron en la reunión declararon ante el jurado. Uno de ellos, que tenía 17 años al momento del hecho, reconoció que inicialmente no fue sincero cuando habló con la Policía.

Si bien en 2024 manifestó que estaba dormido y que no había visto nada relevante, ahora, en el juicio, reconoció que esa versión era falsa.

“Me pareció que lo más fácil era seguir mintiendo”, explicó. Según su declaración actual, estuvo despierto durante parte de la noche y relató situaciones que observó y que compromete a Roberts.

Alcaldesa 2 Según medios de Estados Unidos, la alcaldesa fue vista por sus hijos cuando cometía el delito.

Otro testigo afirmó que, tras un episodio de gritos y discusión, la acusada solicitó a varios jóvenes que entregaran sus teléfonos celulares.

Un tercer adolescente que participó de la celebración también fue citado a la audiencia y no sólo declaró que la mujer parecía estar "borracha y enloquecida en la noche de la fiesta”, sino que, además, la vio vomitar y que la vio coqueteando con el adolescente al que presuntamente abusó.

La madre del adolescente involucrado declaró ante el jurado que su hijo le dijo que estaba "disgustado" después de lo ocurrido.

Según el medio KPLC, hasta le envió un mensaje de texto a la acusada para asegurarse de que no estaba embarazada, a lo que ella respondió que estaba tomando anticonceptivos.

De acuerdo con la misma fuente, la alcaldesa pidió un consejo en un chat grupal donde le recomendaron tomar un anticonceptivo de emergencia conocido como la pastilla del “día después”, de venta libre.

"No puedo seguir lastimando a otros”, dijo la alcaldesa

Un investigador de la policía estatal detalló las pericias realizadas sobre distintos dispositivos electrónicos. Del teléfono del adolescente se extrajeron fotografías tomadas durante la reunión.

En cuanto al celular de la acusada, fue entregado apagado, por lo que se obtuvo una orden judicial para acceder a su cuenta de almacenamiento en la nube. Según el testimonio policial, en esa cuenta se encontraron mensajes considerados relevantes para la causa, que fueron exhibidos ante el jurado.

Alcaldesa 1 La exalcaldesa de DeRidder quedó envuelta en un escándalo por el supuesto abuso de un menor en Luisiana.

En el debate también declaró el exesposo de la imputada, Duncan Clanton, quien sostuvo que ella le reconoció haber mantenido un vínculo con el menor y que sus hijos los habían sorprendido.

En mensajes incorporados al expediente, él la instaba a "negar lo sucedido" si el tema surgía en una reunión del consejo municipal. Ella respondió: "No puedo seguir lastimando a otros, amigos y familiares. Dios sabe que ya he hecho suficiente".

Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó la consistencia de determinados testimonios y el manejo inicial de la investigación. De todas maneras, la situación judicial de la exalcaldesa parece ser bastante complicada.