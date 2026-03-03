Indignación y bronca en Neuquén: un "trapito" le rayó la camioneta en pleno centro

La damnificada denunció que el hombre trató de intimidarla para cobrarle estacionamiento, ante la negativa, dañó el vehículo.

Una vecina sufrió una situación de inseguridad con un trapito en pleno centro de Neuquén.

Un nuevo hecho vinculado a las personas en situación de calle causó bronca e indignación en Neuquén. Una mujer que salió a tomar un helado en el centro de Neuquén fue abordada por un "trapito" que le quiso cobrar estacionamiento y, luego de que la vecina le dijera que no tenía efectivo encima, este le rayó la camioneta.

Roxana Segovia, la damnificada, dialogó con LU5 respecto al hecho. "El día viernes nos vamos con una amiga, decidimos ir a cenar, nos dirigimos hacia la zona del río y cuando decidimos volver al centro para tomar un helado, estacionamos el auto en Yrigoyen llegando a la calle Roca. Nos fuimos a tomar el helado, cuando bajamos del auto había un trapito que sería un hombre de unos 30 años más o menos", comenzó su relato la mujer.

Según contó la vecina, el hombre les quiso cobrar el estacionamiento. "Yo no sé si me dijo 2000 o 20000 pesos. Realmente ninguna de las dos tenía nada en efectivo porque veníamos pagando con una billetera virtual y con tarjeta. Yo le digo, 'bueno, a la salida cuando vuelva te lo pago'. 'No, ahora' me dice", relató.

Roxana expresó que la situación intimidó a ambas: "nos dio miedo por la cara que nos puso y nos fuimos. Cuando íbamos cruzando, yo digo, 'Ay, nos va a hacer algo en el auto'".

La indignación por los rayones en el auto

"Cuando vuelvo, me subo al auto y primero vemos si está, porque habíamos conseguido efectivo para darle. Me subo al auto y no vimos ahí en ese momento, porque nos subimos apuradas. Ya con un poco de miedo, nos fuimos", siguió la mujer. "Llego a casa, bajo del auto, miro la puerta, toda rayada, no era un rayoncito. La rayó toda, le hizo rulos, la decoró por todos lados", dijo indignada.

"Yo soy docente, es decir, a mí nadie me regala un peso. Trabajo un montón y el año pasado me compré un 0 km y lo estoy pagando todavía. Ahora tengo que salir a averiguar un presupuesto de un chapista", expresó.

Respecto a la identificación del presunto culpable, Roxana aseguró que "nos acordamos nos guardamos la cara de la persona las dos".

Rayones camioneta trapito (1)

"No hice la denuncia porque yo pensaba este fin de semana, entre sábado y domingo voy a darme una vuelta porque estoy segura que el tipo está ahí, y le voy a sacar una foto o le voy a grabar un video, pero después me dio un poco de miedo. La voy a tener que hacer sin ninguna imagen y por ahí solicitar si hay cámaras por ahí cerca. Yo supongo que debe haber una cámara encima en un lugar iluminado, no era cualquier lado", agregó.

"Tendría unos 30 años, pelo corto, medio lacio, así un poquito castaño. Lo vi bastante bien en sus cabales, no lo vi en situación de calle ni nada", dijo respecto al perfil del hombre.

Rayones camioneta trapito (2)

"Yo entiendo la situación. Que hay mucha gente que no tiene trabajo o que busca un trabajo informal. Lo entiendo perfectamente y puedo asegurar que he colaborado. Cuando tengo un peso lo doy. Me parece que hay gente que la está pasando mal, pero así con esta agresión nunca", afirmó la mujer.

"Supongo que no soy la primera ni la última que le debe haber pasado una cosa así", concluyó.