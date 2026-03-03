El proyecto de una diputada neuquina para reducir la feria judicial a la mitad

Se trata de Gisselle Stillger, del bloque Arriba Neuquén. Afirmó que la Justicia debe adecuarse al nuevo paradigma procesal y la reforma de familia.

Este lunes, la diputada provincial Gisselle Stillger del bloque Arriba Neuquén, presentó un proyecto de comunicación mediante el cual se insta al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia a reducir a la mitad el período de feria judicial anual.

La iniciativa propone que la feria se reduzca a una semana en julio y dos semanas en enero, en consonancia con el nuevo paradigma procesal instaurado por el Código Procesal Civil Adversarial y la próxima reforma del proceso de familia.

“El nuevo Código Procesal exige celeridad, responsabilidad y dinamismo. La organización del servicio de justicia debe estar a la altura de ese cambio cultural”, sostuvo la legisladora.

Gisselle Stillger- Arriba Neuquén- diputada.jpg

El argumento del proyecto: la Justicia como servicio esencial

El proyecto parte de una premisa: "la justicia es un servicio esencial del Estado y debe garantizar continuidad, previsibilidad y respuestas en tiempo razonable. En ese sentido, se plantea que la reducción de la feria no implica desconocer el derecho al descanso del personal judicial, sino reorganizarlo bajo criterios modernos, mediante sistemas de turnos y licencias escalonadas que aseguren el funcionamiento continuo del servicio".

Desde el bloque Arriba Neuquén remarcaron que la digitalización de expedientes, la implementación de audiencias virtuales y la gestión electrónica han eliminado muchas de las limitaciones que, décadas atrás, justificaban las ferias extensas de un mes en enero y dos semanas en julio.

Asimismo, con la iniciativa buscan resaltar el impacto que los tiempos judiciales tienen en la vida cotidiana de las personas y en la actividad económica. "En materia civil, comercial y de familia, cada semana de suspensión general de plazos retrasa resoluciones vinculadas a alimentos, contratos, ejecuciones y derechos fundamentales", afirmaron en un comunicado de prensa.

SFP TSJ (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

“El Estado exige eficiencia a los ciudadanos y a los litigantes. Es razonable que también revise sus propias estructuras cuando generan demoras institucionales”, expresó Stillger.

Finalmente, el proyecto aclara que "no se trata de una injerencia sobre la autonomía del Poder Judicial, sino de una invitación al diálogo institucional en el marco de un proceso de modernización ya iniciado por la propia provincia".

La propuesta busca abrir un debate sobre cómo adecuar la organización judicial a las demandas actuales de la ciudadanía y consolidar una Justicia más eficiente, continua y cercana.

La última feria judicial se desarrolló entre el 2 de enero y el 31 del mismo mes.

Durante el receso los organismos administrativos y los Juzgados de Paz del Poder Judicial trabajaron de forma habitual, aunque con menos personal. Los organismos jurisdiccionales mantuvieron guardias en los sectores claves y se atendieron casos urgentes.

En el fuero Penal, durante la feria se realizan audiencias en causas con personas detenidas o con ejecución de pena, revisiones o impugnaciones a decisiones tomadas por jueces y juezas de garantías y aquellas de carácter urgente.

Además, el Fuero de Familia llevó a cabo audiencias conciliatorias para los trámites alimentarios y aquellos vinculados al ejercicio de la responsabilidad parental y el Servicio de Mediación Familiar brindó atención para aquellas personas que tengan causas judiciales en trámite ante los juzgados de familia de Neuquén y Rincón de Los Sauces que hayan sido derivadas a dicho servicio.