Pronóstico del tiempo en Neuquén: ¿A cuánto llegarán las ráfagas de viento?

El viento irrumpió en Neuquén en el inicio de la semana, durante la tarde y noche del lunes. El pronóstico del tiempo indica que las ráfagas continuarán durante este martes y los próximos días.

Según la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para esta semana, continúa el ingreso de un sistema frontal desde el océano Pacífico, lo cual está generando precipitaciones en la zona cordillerana y períodos ventosos de intensidad moderada a regular sobre los valles y mesetas de la región.

En tanto, el organismo meteorológico también indicó que podría estar "inestable con probables chaparrones aislados", al tiempo que habrá ingreso de aire cálido con vientos moderados, cielo despejado y ascenso de la temperatura.

Y sumó: "Flujo del este a partir del miércoles con aumento de la nubosidad y descenso de la temperatura hacia el viernes. Inestable el fin de semana con formación de tormentas".

Viento (2)

Pronóstico del tiempo, día por día

Para este martes 3 de marzo se prevé el ingreso de aire cálido que traerá un cielo despejado y un ascenso de la temperatura hasta los 29°C durante el día, con vientos del noroeste a 34 km/h y ráfagas de 45 km/h. Las condiciones variarán hacia la noche a un cielo mayormente despejado con una temperatura de 10°C y vientos de 34 km/h con ráfagas del sudoeste de hasta 57 km/h.

A partir del miércoles 4 de marzo, el flujo de aire proveniente del este comenzará a aumentar la nubosidad, presentándose un cielo parcialmente nublado con una máxima de 25°C y vientos del este a 25 km/h con ráfagas de 31 km/h, bajando la temperatura a 7°C durante una noche que mantendrá la nubosidad parcial con vientos de 17 km/h y ráfagas de 25 km/h desde el este.

Viento (5)

El jueves 5 de marzo persistirá el cielo parcialmente nublado durante el día con una máxima de 26°C y vientos del noreste a 29 km/h con ráfagas de 32 km/h, tornándose mayormente cubierto hacia la noche con una temperatura de 11°C y vientos de 31 km/h con ráfagas del noreste que alcanzarán los 47 km/h.

Hacia el viernes 6 de marzo se espera un notable descenso de la temperatura con una máxima de apenas 20°C y cielo cubierto durante todo el día, acompañado de vientos del noreste a 29 km/h y ráfagas de 35 km/h, mientras que la noche continuará cubierta con 12°C y ráfagas de 27 km/h con vientos de 22 km/h desde el noreste.

Finalmente, para el sábado 7 de marzo el reporte anticipa condiciones de inestabilidad con formación de tormentas para el fin de semana, registrando una temperatura máxima diurna de 25°C con vientos de 24 km/h y ráfagas del noreste de 29 km/h, concluyendo con una mínima nocturna de 14°C y vientos de 27 km/h con ráfagas que alcanzarán los 44 km/h desde el mismo sector.