¿Lunes con lluvia? Qué dice el pronóstico del tiempo para Neuquén

El verano empieza a despedirse en Neuquén y, en consecuencia, las temperaturas disminuirán durante la semana, desde este lunes. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) advirtió que el pasaje de un frente frío provocará precipitaciones en la zona de la cordillera y un marcado descenso de la temperatura hacia el inicio de esta semana.

Según el reporte meteorológico, este lunes 2 de marzo se registrará el ingreso de aire frío con lluvias débiles y dispersas durante el día y una máxima que caerá a los 23°C, bajo vientos del sudoeste a 36 km/h y ráfagas de igual intensidad. Por la noche se despejará, con una temperatura de 5°C y vientos del sudoeste a 36 km/h con ráfagas de hasta 55 km/h.

Para el martes 3 de marzo se anticipa un día despejado con una máxima de 28°C y vientos del oeste a 30 km/h con ráfagas de 35 km/h, continuando por la noche con cielo mayormente despejado, una temperatura de 11°C y vientos del sudoeste a 28 km/h con ráfagas de 50 km/h.

El miércoles 4 de marzo el cielo se presentará mayormente cubierto con una temperatura de 27°C y vientos del sudeste a 27 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la noche estará despejada con una temperatura de 7°C y vientos del este a 22 km/h con ráfagas de 38 km/h.

Hacia el jueves 5 de marzo se prevé una jornada despejada con 26°C de máxima y vientos del noreste a 30 km/h con ráfagas de 35 km/h, tornándose parcialmente nublado hacia la noche con una temperatura de 10°C y vientos del este a 32 km/h con ráfagas de 39 km/h.

Finalmente, el viernes 6 de marzo cerrará el periodo con cielo cubierto tanto de día como de noche, registrando una temperatura máxima de 23°C con vientos del noreste a 26 km/h y ráfagas de 34 km/h, y una temperatura nocturna de 13°C con vientos también del noreste a 31 km/h y ráfagas de 39 km/h.