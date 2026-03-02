Attila: la empresa neuquina que ofrece una solución para tener casa propia en 90 días

Su propuesta de casas modulares tiene cada vez más demanda. Ya construyeron 2 mil metros cuadrados en la zona y sorprenden con el resultado de las terminaciones.

Uno de los rasgos que más caracterizan a Emilio Munarín es su capacidad de observación. En el proceso de construir su propia casa detectó una necesidad creciente en la región: un déficit habitacional que requería de una respuesta urgente. Y así nació Attila, una fábrica de construcción modular que hoy emplea a nueve personas y ya desarrolló más de 2 mil metros cuadrados en toda la Patagonia con una fórmula que conjuga diseño, velocidad y la eficiencia propia de los procesos industriales.

"Mi primer contacto con la construcción fue con el método tradicional, cuando empecé a hacer mi casa y empecé a ofrecer trabajos para otros vecinos del barrio", explicó el emprendedor, que ya lleva el urbanismo en su ADN porque su papá se había dedicado a generar nuevos desarrollos urbanos . "Como era un barrio muy nuevo, estaba por hacer, así que empecé a hacer trabajos para vecinos", relató.

Ante un déficit habitacional que parecía crecer a ritmo acelerado, y con el afán de apurar los tiempos de obra, Emilio investigó las ventajas de la construcción en seco y sumó esas técnicas a su abanico de servicios. Pero su búsqueda no se detuvo ahí: "Con un arquitecto que estaba entonces en la empresa nos pusimos a idear un módulo estandarizado. Armamos un prototipo , lo publicamos, y ahí empezó a despegar este sistema constructivo".

Su propuesta evidenció las ventajas para los que buscaban una solución rápida en materia de vivienda pero sin resignar la calidad. "Vemos los beneficios claramente: no sólo ahorrás mucho tiempo sino que concentrás la mano de obra, los materiales y el control de calidad en un solo lugar", dijo y agregó: "Argentina es uno de los pocos países que confía en que un albañil con una tanza va a construir algo de mejor calidad que un producto industrial que tiene procesos de gestión, control de calidad y la trazabilidad de una fábrica".

A partir de la promoción del primer módulo, Emilio y su equipo alquilaron una chacra en cercanías del aeropuerto y se enfocaron de lleno a la producción de estos espacios. Ese espacio propio se transformó también en la llave para barrer los prejuicios de los clientes, que asociaban la construcción modular con containers metálicos o desarrollos de baja calidad.

"Lo mejor de estar en Neuquén es que la gente lo pueda ver, porque tenemos más de 2 mil metros cuadrados instalados que se pueden ver", dijo y aclaró que "Ya no hay tanto prejuicio, pero la gente se sorprende cuando ven lo tremendo que queda terminado"

"Hacemos muchas visitas, los invitamos a que vean el proceso constructivo y que comprueben que no se trata de un trailer o un cuadrado de 2 por 2, podés hacer los metros cuadrados que quieras o con un diseño personalizado y una distribución a tu gusto", detalló.

Attila y el método más elegido por los clientes jóvenes

Pese a que los primeros en solicitar sus servicios buscaban una casa para segunda residencia en los barrios del lago Mari Menuco, en Villa El Chocón o en zonas cordilleranas, con los años empezaron a enfocarse más en el desarrollo de viviendas permanentes.

Si bien Attila ofrece módulos ya estandarizados que se adaptan a las distintas necesidades del mercado, también ofrecen la posibilidad de crear un diseño desde cero con el asesoramiento de un arquitecto. Así, se unen o adaptan los distintos módulos para alcanzar un resultado que, en muchos casos, no se diferencia a simple vista de una casa de construcción tradicional.

"No son contenedores, este es otro sistema, lo hacemos de cero con madera y panel SIP. Una vez que se fue perdiendo ese prejuicio, empezamos a tener más demanda de vivienda permanente", dijo y agregó que llegaron a encarar proyectos de 80 metros cuadrados, con dos habitaciones, dos baños y hasta galerías semicubiertas para familias de cuatro personas.

Si tiene que describir a su perfil de cliente, Emilio asegura que la mayoría son jóvenes. "Por lo general son parejas solas de entre 25 y 35 años, o de hasta 45 años con uno o dos hijos, que no buscan lujo pero sí una casa de calidad para tener su primera vivienda", dijo y aclaró que muchos le consultan por alternativas para dejar de alquilar departamentos.

"Muchos clientes compraron un módulo, lo pusieron en el fondo del terreno y hacen su casa adelante pero sin ya pagar terreno, y les queda como quincho o como departamento para alquilar o para invitados", dijo y aclaró que en la actualidad los precios de la construcción no se hacen accesibles para todos, por lo que son cada vez más los que buscan una casa para vivir frente a los que buscan una residencia de fin de semana.

Las ventajas de la construcción modular

Pese a que tradicionalmente se asocia la construcción modular con las unidades habitacionales que se construyen a partir de contenedores, Munarín aclaró que este método constructivo puede generar acabados de alta calidad y buenas terminaciones, que tientan a muchos a elegirlo para su residencia permanente.

La ventaja más elocuente es la velocidad. "Hay un gran déficit habitacional, y muchas personas que quieren dejar de alquilar, pero eso es algo que no se soluciona construyendo con el método tradicional, que tiene un plazo de 12 meses", aseguró. Hasta el momento, Attila cumplió con todos los plazos de entrega de los 2 mil metros cuadrados que instaló en la Patagonia: cada casa se habilita en sólo 90 días.

"Lo mejor del sistema es la velocidad. Son 90 días desde que se firma el contrato hasta que se entrega la casa", aclaró el emprendedor, y agregó que también ayuda a los clientes a "no renegar con los albañiles ni tener sorpresas con el precio".

"No se cobra un adicional, es el precio cerrado, no tenés sorpresas porque aumentó el hierro o el piso que habías elegido", dijo y aclaró que pese a que muchos clientes optan por algunos de los modelos estandarizados que ya se ofrecen en la página web de la empresa, hay muchos detalles que se pueden personalizar para tener la vivienda a gusto de cada uno. "Elegís colores, revestimiento, mesadas, griferías, ubicación y medida de aberturas", dijo.

Entre las ventajas que enumeró se cuenta también la tecnología de las placas SIP, que ofrecen una mayor aislación térmica para reducir los gastos de climatización del hogar. Como este material conserva mejor la temperatura, las boletas de luz y gas se reducen porque se utilizan menos recursos para calefaccionar o refrescar un ambiente.

Hoy, Attila ofrece viviendas estándar en un rango que va de los 21 mil a los 76 mil dólares, en base al tamaño y la calidad de las terminaciones. Existen opciones básicas de 20 metros cuadrados, con baño, cocina y una sala de estar o dormitorio, hasta casas más premium de 49 metros cuadrados, que cuentan con baño, cocina, una sala de estar y dos dormitorios. Además, se ofrecen diseños estandarizados de quinchos para las casas en los lagos o en terrenos con piscina y también refugios de montaña, para los destinos cordilleranos.

"Hoy nosotros el metros cuadrado de una vivienda llave en mano ronda entre 1100 y 1300 dólares por metro cuadrado. Hay de todos los valores y gamas que quieras", dijo y agregó: "Podés construir en el terreno por tu cuenta con un método tradicional y gastás menos, o con una constructora grande quizás sale 2 mil dólares. Lo mejor del sistema es la velocidad".

El futuro de Attila: resolver una demanda cada día más urgente

En estos cinco años de experiencia, Emilio observó también la velocidad con la que crecía la demanda de viviendas en una ciudad que cada día recibe más habitantes. "Vamos paso a paso, la idea es continuar metiendo nuevas tecnologías y en ese proceso de abrir los ojos a lo que es el mundo y la tecnología de la construcción que hay".

Su objetivo es claro: incorporar los últimos avances tecnológicos y de mano obra para encontrar las soluciones más fáciles y más eficientes para todos aquellos que persiguen el sueño de la casa propia. "Hoy hay un déficit de vivienda muy alto y no podemos demorar 12 meses en hacer una casa", afirmó.

"Formamos parte de la CACMI, la cámara que agrupa a todas las empresas en este rubro", dijo y aclaró: "Hacemos reuniones mensuales, en mayo tenemos la Expo Construir y tenemos un sector dentro de la expo". Para el responsable de Attila, este espacio ofrece una oportunidad de aprender y seguir progresando. "Intercambiamos ideas, tecnologías, cada uno tiene su método constructivo, otros usan contenedores, steel frame o premoldeados de hormigón, pero todos vemos esta forma como solución al déficit habitacional", aseguró.