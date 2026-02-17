Espectáculos La Mañana Soy Rada La casa con "tobogán" de Soy Rada que es viral

Agustín Aristarán, o más conocido en el mundo del espectáculos como Soy Rada, es una de las figuras más importantes que tiene la comedia argentina y con un importante lugar en los medios de comunicación ganado a fuerza de un gran nivel profesional en los laboral.

Su espacio creativo no se reduce solo a la participación que pueda tener en los show que le ofrece a su público sino que también aparece en el interior de su vida privada, principalmente en su domicilio donde existen espacios donde convive con esa cuota de creatividad. En el ciclo Radahouse donde realiza entrevistas a distintas figuras artísticas, mostró detalles de su domicilio.

El interior de la misma es un tanto particular: desde la gigantografía de Ricardo Fort ni bien se ingresa al lugar, pasando por paredes cubiertas con ilustraciones como graffiti y cómics y, también, un sillón armado con ositos de peluche. No solo eso, sino que también hay un tobogán rosa conectado a una escalera que está totalmente cubierta de dibujos y otras referencias.