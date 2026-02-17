La casa con "tobogán" de Soy Rada que es viral
El artista Agustín Aristarán dejó ver en el ciclo Radahouse parte de su casa que causó un importante revuelo por las características.
Agustín Aristarán, o más conocido en el mundo del espectáculos como Soy Rada, es una de las figuras más importantes que tiene la comedia argentina y con un importante lugar en los medios de comunicación ganado a fuerza de un gran nivel profesional en los laboral.
Su espacio creativo no se reduce solo a la participación que pueda tener en los show que le ofrece a su público sino que también aparece en el interior de su vida privada, principalmente en su domicilio donde existen espacios donde convive con esa cuota de creatividad. En el ciclo Radahouse donde realiza entrevistas a distintas figuras artísticas, mostró detalles de su domicilio.
El interior de la misma es un tanto particular: desde la gigantografía de Ricardo Fort ni bien se ingresa al lugar, pasando por paredes cubiertas con ilustraciones como graffiti y cómics y, también, un sillón armado con ositos de peluche. No solo eso, sino que también hay un tobogán rosa conectado a una escalera que está totalmente cubierta de dibujos y otras referencias.
Sin embargo más allá de los espacios que podrían ser lúdicos también existen lugares que están dedicados para la música, que ocupa un lugar preponderante en su vida, como también una gran cantidad de libros que demuestran su nivel intelectual.
Las fotos de la casa
Te puede interesar...
Leé más
La nueva evidencia que confirma el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas
La curiosa reacción del hijo de J Balvin al enterarse que la carne viene de los animales
En medio de la polémica con Fátima Flórez, Florencia Peña fue coronada reina LGBTIQ+
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario