El mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro

La actriz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en un nuevo aniversario del fallecimiento de su hijo.

La actriz Marta González compartió un mensaje emotivo al cumplirse el 25 aniversario de la muerte de su hijo Leandro . En la publicación, difundida a través de sus redes sociales , abordó el dolor persistente desde que falleció en un accidente automovilístico en México en 2001.

El texto, que rápidamente cosechó muestras de apoyo por parte de seguidores y público, abrió espacio para reflexiones sobre la fe y la posibilidad de reencontrarse con quienes ya no están. González se dirigió directamente a Leandro y expresó: “Te saludo porque sé que vivís, si creyera en la muerte no podría estar viva”. A lo largo de su mensaje, la actriz recordó las dos décadas y media de ausencia y cuánto extraña el abrazo y el aliento de su hijo.

“Espero que te lleguen estas palabras, 25 años sin vos es mucho tiempo por eso siento qué sos vos que me da fuerza! Muchas veces necesito tu abrazo fuerte, tu ‘dale mami no llores’, es muy difícil este momento! Te amo hasta donde estés ida y vuelta, ¿te acordas que se los decía a vos y a tu hermana? Todos los que te conocieron me saludan, ¡dejaste tanto amor! Te necesito por la fuerza de tu abrazo".

image

Entre los recuerdos, González hizo especial mención a su hija, a quien describió como un pilar fundamental en su vida cotidiana: “Tu hermana se ha convertido en mi madre, me cuida, me reta, me acompaña. ¡¡Muchas veces pienso qué es mucho para ella!!”. El final del mensaje fue desgarrador. La actriz, que desde hace años le da una dura lucha al cáncer, escribió: “Ya queda poco para que estemos juntos Lean decía mi corazón te amo”.

El accidente que acabó con la vida de Leandro

El 17 de febrero de 2001, Leandro, de 29 años, perdió la vida junto a su pareja Gabriela Bruno en la denominada Autopista del Sol, la carretera 95 de México. El vehículo donde viajaban se estrelló contra un muro de concreto y volcó a la altura del kilómetro 342, truncando el destino de ambos jóvenes.

La repercusión para Marta González fue devastadora. Sumida en una profunda depresión, atravesó un intento de suicidio del que fue rescatada por una amiga y tres sacerdotes. Ese episodio marcó el inicio de un proceso de duelo y reconstrucción personal en el que el acompañamiento familiar y social resultó determinante.

image

Las adversidades se acumularon en los años siguientes. González enfrentó tres diagnósticos de cáncer de mama y un accidente cerebrovascular, además de la muerte de su hermano Gerardo en 2020. El primer cáncer coincidió con el viaje de Leandro a México; el segundo fue detectado seis meses después del accidente, y el tercero derivó en una mastectomía. Actualmente, la actriz continúa bajo tratamiento oncológico, con pronóstico de varios años más.

A pesar de los golpes, González logró recomponer su vida. Su regreso al trabajo adquirió un rol esencial: su participación en obras teatrales, especialmente “Brujas” junto a Nora Cárpena, fue clave para recuperar el sentido y compartir experiencias de esperanza en el escenario.