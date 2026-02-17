Perro antinarcótico clave para dar con cogollos de marihuana

El desempeño del animal fue determinante en el operativo en el que se detectó cannabis sativa a metros de la Ruta 22.

Un perro del Departamento Antinarcótico cumplió una labor destacada a la hora de detectar cogollos de cannabis sativa en la vecina ciudad de Plottier .

Desde la Policía provincial informaron que personal del Departamento Antinarcóticos junto con la División Preventiva y Canes realizaron este último domingo un procedimiento, en el marco de los operativos preventivos orientados al cumplimiento de la Ley Nacional N.º 23.737.

El operativo se desarrolló en la intersección de las calles Alfonsina Storni y Leandro Alem, al norte de la Ruta 22 alrededor de las 21.35. Los efectivos del área contaron con la participación del perro detector de narcóticos denominado “Max” , quienes destacaron que su labor fue determinante para obtener resultados positivos.

“Gracias al preciso entrenamiento y la alta efectividad del can, se logró detectar y secuestrar una sustancia vegetal compatible con cogollos de cannabis, la cual fue inmediatamente puesta a disposición de la autoridad competente”, aseguraron desde la Policía..

Resaltaron que “este tipo de intervenciones no solo apuntan a la prevención del delito, sino que también forman parte de una política sostenida de recupero y ordenamiento del espacio público, fortaleciendo la presencia policial en sectores estratégicos y brindando mayor tranquilidad a los vecinos”.

Encontró droga en una encomienda

Hace cinco meses, otro perro también fue determinante para detectar estupefacientes. A fines de septiembre del 2025, Boni fue clave a la hora de detectar y advertirles a los gendarmes que había froga en una encomienda. Fue el perro antinarcóticos, que acompañó al personal de Gendarmería Nacional en una inspección de un transporte público de pasajeros, el que olfateó y alertó una caja que posteriormente se comprobaría que contenía marihuana.

El hecho tuvo lugarel 28 de septiembre del año pasado cuando efectivos del Escuadrón Núcleo “Comahue” efectuaban controles sobre la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1.260 en la localidad neuquina de Senillosa. Ordenaron detener la marcha de un ómnibus y comenzaron a inspeccionar la carga.

NEUQUÉN-MARIHUANA- ESCANER- ENCOMIENDA-3.jpg El expolicía bajo sospecha había enviado un mensaje a un narco advirtiéndole sobre un operativo de Gendarmería. Gentileza Gendarmería Nacional

Al momento de la inspección, los funcionarios fueron alertados por el perro detector de narcóticos denominado Boni, quien se acercó ante la posible presencia de estupefaciente dentro de una caja de cartón embalada.

Según informaron desde Gendarmería Nacional, ante esa situación, “los gendarmes utilizaron un escáner, mediante el cual pudieron observar envases con una sustancia orgánica, los cuales se encontraban en el interior de la encomienda”.

En presencia de testigos, los uniformados abrieron la caja, en la que detectaron cinco frascos y 23 sobres transparentes con un total de 1 kilo 448 gramos de marihuana.