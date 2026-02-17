EN VIVO | El "anillo de fuego", cómo se vio el eclipse solar anular este martes de Carnaval
El fenómeno se pudeo observar de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. Cuál es la agenda de eclipses para el 2026.
Un Eclipse Solar Anular, uno de los fenómenos más esperados de este año, se produjo este martes y se trató de un evento al que se lo conoce también como “Anillo de Fuego” debido a que provoca un efecto óptico que se produce cuando la Luna cubre casi por completo el disco solar y deja visible únicamente un aro luminoso en su contorno.
Desde el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informaron que el eclipse comenzó a las 09.56 UT (06.56 ARG) y finalizó alrededor de a las 14.27 UT (11.27 ARG) , mientras que la fase anular fue de las 11.42 UT y concluyó a las 12.41 UT.
Las autoridades detallaron que se vio de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África, mientras que la fase anular (momento donde pudo observarse el anillo completo) fue en la Antártida.
Los expertos y desde la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informaron que, a diferencia de un eclipse solar total, este evento es reconocido por dejar un anillo luminoso en su contorno debido a la distancia entre Luna, con la Tierra y el Sol, lo que genera que no pueda cubrirla en su totalidad.
Cuál es la agenda de eclipses en 2026
- 3 de marzo – Eclipse total de la Luna: comenzará a las 09.49 minutos UT y finalizará a las 13.17 UT. Será visible en todo el Océano Pacífico, toda América, este de Asia y Australia.
- 12 de agosto - Eclipse total de Sol: iniciará a las 15.34 UT y concluirá a las 19.58 UT. En esta ocasión se podrá ver de forma parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa, mientras que la fase total será visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.
- 28 de agosto -Eclipse parcial de Luna: arrancará a las 02.33 minutos UT y finalizará a las 05.51 UT. Para esta última fecha se informó que solo se podrá observar en el este del Océano Pacífico, en toda América, Europa y África.
