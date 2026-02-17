El clima en Neuquén

EN VIVO | El "anillo de fuego", cómo se vio el eclipse solar anular este martes de Carnaval

El fenómeno se pudeo observar de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. Cuál es la agenda de eclipses para el 2026.

El anillo de fuego

El "anillo de fuego", el eclipse solar anular 

Un Eclipse Solar Anular, uno de los fenómenos más esperados de este año, se produjo este martes y se trató de un evento al que se lo conoce también como “Anillo de Fuego” debido a que provoca un efecto óptico que se produce cuando la Luna cubre casi por completo el disco solar y deja visible únicamente un aro luminoso en su contorno.

Desde el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informaron que el eclipse comenzó a las 09.56 UT (06.56 ARG) y finalizó alrededor de a las 14.27 UT (11.27 ARG) , mientras que la fase anular fue de las 11.42 UT y concluyó a las 12.41 UT.

Las autoridades detallaron que se vio de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África, mientras que la fase anular (momento donde pudo observarse el anillo completo) fue en la Antártida.

Los expertos y desde la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informaron que, a diferencia de un eclipse solar total, este evento es reconocido por dejar un anillo luminoso en su contorno debido a la distancia entre Luna, con la Tierra y el Sol, lo que genera que no pueda cubrirla en su totalidad.

Embed - Annular Solar Eclipse 2026 | Ring Of Fire

Cuál es la agenda de eclipses en 2026

  • 3 de marzo – Eclipse total de la Luna: comenzará a las 09.49 minutos UT y finalizará a las 13.17 UT. Será visible en todo el Océano Pacífico, toda América, este de Asia y Australia.
  • 12 de agosto - Eclipse total de Sol: iniciará a las 15.34 UT y concluirá a las 19.58 UT. En esta ocasión se podrá ver de forma parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa, mientras que la fase total será visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.
  • 28 de agosto -Eclipse parcial de Luna: arrancará a las 02.33 minutos UT y finalizará a las 05.51 UT. Para esta última fecha se informó que solo se podrá observar en el este del Océano Pacífico, en toda América, Europa y África.

