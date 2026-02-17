Ciencia y Vida La Mañana eclipse EN VIVO | El "anillo de fuego", cómo se vio el eclipse solar anular este martes de Carnaval

El "anillo de fuego", el eclipse solar anular

Un Eclipse Solar Anular, uno de los fenómenos más esperados de este año, se produjo este martes y se trató de un evento al que se lo conoce también como “Anillo de Fuego” debido a que provoca un efecto óptico que se produce cuando la Luna cubre casi por completo el disco solar y deja visible únicamente un aro luminoso en su contorno.

Desde el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informaron que el eclipse comenzó a las 09.56 UT (06.56 ARG) y finalizó alrededor de a las 14.27 UT (11.27 ARG) , mientras que la fase anular fue de las 11.42 UT y concluyó a las 12.41 UT.

Las autoridades detallaron que se vio de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África, mientras que la fase anular (momento donde pudo observarse el anillo completo) fue en la Antártida.