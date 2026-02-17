Carnaval récord: 3 millones de turistas viajaron por el país y Neuquén tuvo ocupación promedio del 70%

El primer fin de semana largo del año fue récord en el país y dejó un fuerte impacto en Neuquén, donde algunos destinos alcanzaron ocupación plena.

Villa La Angostura, uno de los destinos elegidos durante este fin de largo de Carnaval

De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el Feriado de Carnaval viajaron 3 millones de turistas en todo el país, lo que representa un crecimiento interanual del 7,2% respecto al mismo fin de semana de 2025. En Neuquén , la ocupación hotelera alcanzó el 90% en algunos destinos.

El impacto económico directo fue superior al billón de pesos: en total, los viajeros gastaron $1.007.793 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

El movimiento se sintió en todos los rincones del país, incluso en ciudades tradicionalmente menos receptivas al turismo, que lograron atraer visitantes gracias a propuestas culturales, artísticas y recreativas vinculadas al Carnaval.

Según el informe, el gasto total creció un 6% a precios constantes en comparación con el año pasado. Sin embargo, el gasto diario promedio por turista se ubicó en $111.605, lo que representa una baja del 7,7% en términos reales. Desde CAME explicaron que uno de los factores que compensó esa caída fue el aumento en la estadía: este año el promedio fue de tres días, frente a los 2,8 días registrados en 2025.

Turismo Neuquén

El comportamiento de los viajeros estuvo muy vinculado a la búsqueda de promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo. A pesar de la inestabilidad climática –con jornadas que combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormentas, algo habitual en febrero– el tiempo no resultó un freno para la decisión de viajar.

Neuquén, con ocupación promedio del 70%

En la provincia de Neuquén, el fin de semana largo registró una ocupación promedio del 70% en la mayoría de los destinos turísticos, con un crecimiento interanual estimado entre el 5% y el 6% frente a la misma fecha del año pasado, según difundió la CAME.

El movimiento fue heterogéneo y estuvo fuertemente impulsado por eventos locales que potenciaron la llegada de visitantes.

En San Martín de los Andes, la 39ª edición del Cruce a Nado del Lago Lácar convocó a 159 participantes y sumó un atractivo deportivo que se tradujo en ocupación plena durante el fin de semana. La competencia, ya consolidada en el calendario turístico-deportivo de la localidad cordillerana, volvió a funcionar como un imán para visitantes y acompañantes.

En Villa Traful alcanzó niveles de ocupación cercanos al 90%, consolidándose como uno de los puntos más elegidos del fin de semana. También Villa La Angostura vivió jornadas de alta demanda hotelera al calor de la Fiesta Nacional de los Jardines, que incluyó el tradicional desfile de carrozas y espectáculos de gran convocatoria.

traful

El movimiento no se concentró solo en los destinos cordilleranos. En el norte neuquino, El Cholar celebró la Fiesta Provincial del Ñaco, mientras que Tricao Malal llevó adelante la Fiesta del Loro Barranquero. Ambas propuestas, con fuerte identidad cultural y gastronómica, convocaron tanto a vecinos como a turistas que eligieron opciones alternativas para el descanso de Carnaval.

Por su parte, la Neuquén capital también se integró al movimiento turístico con actividades recreativas y el tradicional desfile de Carnaval sobre la Avenida Argentina, que volvió a reunir a familias y comparsas en el centro de la ciudad.

Uno de los datos más relevantes del fin de semana fue la distribución territorial del movimiento. Lejos de concentrarse exclusivamente en los destinos tradicionales, la actividad turística se repartió en distintos puntos del país y, en el caso neuquino, entre el sur cordillerano, el norte provincial y la capital.