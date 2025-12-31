Abel Pintos, Sele Vera y referentes del folklore argentino elogiaron una fiesta provincial de Neuquén

La última edición del programa "¡Falklore!", tuvo un momento en que se destacó la cultura del norte neuquino.

La Fiesta Provincial del Loro Barranquero , uno de los eventos culturales más emblemáticos del norte neuquino, fue protagonista en la última edición de ¡FAlklore! , el ciclo musical conducido por Mex Urtizberea y Milo J . En una mesa colmada de figuras nacionales, artistas consagrados destacaron la identidad, el arraigo y la potencia cultural del festival que se realiza en Tricao Malal , poniendo a la provincia en el centro de la escena folklórica nacional.

El programa, que es una edición especial del histórico ciclo FA! , reunió a referentes de distintos géneros musicales que reversionaron clásicos y compartieron experiencias personales ligadas a las raíces populares. Entre ellos estuvieron Abel Pintos , Lázaro Caballero y la artista patagónica Sele Vera , quienes coincidieron en resaltar el valor cultural del festival neuquino. Además, estuvieron presentes: Rubén Rada, Soledad y Natalia Pastorutti, Sergio Galleguillo, Yamila Cafrune, Radamel, Nahuel Pennisi, Agarrate Catalina, Juan Quintero, Raúl "Tilín" Orozco, Rafael Salas, Rep y Lito Vitale.

Durante la charla, el reconocido cantautor de música folclórica oriundo de Formosa, Lázaro Caballero recordó su paso por Tricao Malal y se mostró sorprendido por la fuerza del folklore en la región. “Hoy el chamamé está muy fuerte en todo el país. A mí me sorprendió cuando fuimos a cantar a Tricao Malal, nunca pensé ir a cantar tan al norte de Neuquén” , expresó.

El músico profundizó su experiencia sobre el escenario neuquino: “Empezamos a hacer chamamé y no podía creer cómo la gente bailaba, cómo lo disfrutaba y lo vivía igual que en Corrientes”, afirmó, destacando la apropiación popular del género en una zona históricamente asociada a otras expresiones folklóricas.

El fenómeno del cielo cubierto de loros

Por su parte, Abel Pintos compartió una de las postales más impactantes del festival. “Vos llegás ahí y preguntás por qué el festival del loro. Te dicen que esperes hasta las seis o siete de la tarde, y a esa hora se cubre el cielo. Es increíble”, relató, en alusión al fenómeno natural que le da nombre a la celebración y que asombra año tras año a vecinos y visitantes.

Una barilochense en la mesa

La voz patagónica de la mesa fue Sele Vera, la cantante oriunda de Bariloche, quien reflexionó sobre su recorrido artístico y el vínculo entre el chamamé y el sur argentino. “Arranqué muy chica, tenía 15 o 16 años. Siempre me preguntaban por qué chamamé, como si fuera solo de Corrientes”, recordó.

La artista explicó que en el sur también existe una fuerte identidad campera: “Allá tenemos las bailantas camperas, vienen paisanos de estancias, puestos y parajes lejanísimos. Neuquén es enorme, con mucha gente de campo que adoptó lo campero como forma de vida”, señaló. En ese contexto, ubicó su propuesta artística como “un chamamé muy reversionado”, que dialoga con las tradiciones rurales neuquinas y patagónicas.

Miles de personas participaron del encuentro criollo.

¿Qué es la Fiesta Provincial del Loro Barranquero?

La Fiesta Provincial del Loro Barranquero es uno de los eventos populares más importantes del norte neuquino. Se realiza cada verano en Tricao Malal y combina cultura, tradición y naturaleza. Su nombre surge de un fenómeno único, al atardecer, bandadas de loros barranqueros sobrevuelan la zona y cubren el cielo, generando una postal inconfundible.

La 26ª edición de la fiesta se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero de 2026. El evento contará con jineteadas, música folklórica, bailes populares, comidas típicas, desfile gaucho y destrezas criollas, consolidándose como una cita clave para celebrar y preservar las tradiciones del norte neuquino.