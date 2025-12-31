Alerta roja por cianobacterias: los consejos para disfrutar de los lagos en zonas permitidas

Si bien hay zonas muy afectadas, se puede disfrutar de los embalses de Mari Menuco y Villa El Chocón sin correr riesgos. Cómo planear una visita segura a los espejos de agua.

Aunque las fiestas de fin de año y las altas temperaturas de estas jornadas motivan a muchos neuquinos a pasar la tarde a orillas de los lagos artificiales de la zona, la proliferación de cianobacterias sembró preocupación y temor entre los visitantes frecuentes de Villa El Chocón o Mari Menuco . Un infectólogo neuquino dio detalles del fenómeno y ofreció consejos a tener en cuenta para los fanáticos del lago.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) activó una alerta roja en diversos sectores del embalse Ezequiel Ramos Mexía, en Villa El Chocón, tras detectar niveles críticos de cianobacterias, una situación que se repite ante las altas temperaturas y el escaso movimiento del agua.

Para arrojar luz sobre este fenómeno y llevar tranquilidad a la población, el médico infectólogo Andrés Gallardo brindó detalles fundamentales sobre qué son estos organismos y cómo afectan al cuerpo humano. A pesar de que la población suele referirse a ellas como algas, el especialista aclara su verdadera naturaleza biológica. Según explicó, "l as cianobacterias son bacterias, en realidad que lo que hacen es tienen diferente a las bacterias habituales que tienen clorofila, como las algas, pero siguen siendo bacterias" . Esta particularidad les permite realizar un metabolismo que genera oxígeno, una capacidad que las diferencia de las bacterias comunes y que les otorga ese color verdoso tan característico que se observa en las orillas de los lagos.

Biología y riesgos: el impacto de las toxinas en el organismo

La preocupación de las autoridades sanitarias responde a la capacidad de estos microorganismos para liberar sustancias nocivas cuando se produce lo que la ciencia denomina "floración". Este proceso ocurre bajo condiciones ambientales específicas que el cambio climático y la intervención humana en los ríos han acentuado en la última década. El aumento de la temperatura global, la construcción de embalses que estancan el flujo hídrico y el aporte de nutrientes que llega desde los afluentes urbanos hacia los ríos configuran el escenario ideal para su proliferación explosiva.

11--TURISMO-LOS-GIGANTES_10.jpg

Gallardo advirtió que el peligro real reside en las sustancias que emanan de estos focos. En palabras del profesional, "cuando se produce la floración, liberan toxinas y las toxinas son las que son de riesgo para la salud de las personas". El contacto directo con el agua contaminada puede desencadenar una serie de síntomas que varían según la exposición. Las manifestaciones más frecuentes incluyen irritación en la piel, pero si existe ingesta de agua, el cuadro puede agravarse con trastornos digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. En casos donde la concentración de toxinas es muy elevada, los riesgos ascienden a problemas hepáticos y complicaciones neurológicas de mayor gravedad.

En ese sentido, explicó que es vital identificar quiénes son los sujetos con mayor vulnerabilidad ante este escenario. El infectólogo hace hincapié en que ciertos grupos deben extremar las precauciones de manera absoluta. Gallardo señaló que: "Los que tienen mayor riego son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las mascotas".

Los niños menores de cinco años presentan un riesgo adicional, ya que su piel es capaz de absorber estas toxinas con mayor facilidad. Por otro lado, las mascotas son víctimas frecuentes debido a su bajo peso corporal y a la tendencia natural de beber agua directamente del lago, lo que provoca complicaciones rápidas y severas en su salud.

El mapa de la AIC y las medidas de prevención

La AIC y los organismos de control utilizan un sistema de semáforo para informar el estado de las aguas, el cual se actualiza de forma periódica en su sitio web oficial. Este monitoreo divide al espejo de agua en cuatro niveles de riesgo según la densidad de células por mililitro.

El nivel Azul indica condiciones normales y seguras, mientras que el Verde señala una floración temprana con apariencia de "yerba dispersa". El alerta Amarillo advierte sobre una presencia moderada con manchas verdes en superficie y olor perceptible, donde se recomienda precaución extrema.

Finalmente, la Alerta Roja representa el nivel de riesgo más alto, con una masa espesa y oscura en el agua que prohíbe cualquier tipo de contacto recreativo, ya sea nadar, practicar deportes o consumir agua.

villa el chocon

La ubicación geográfica de estas manchas suele ser dinámica, pero existen puntos recurrentes. Actualmente, la mayor concentración se observa en el sector nordeste del embalse y en las costas cercanas a zonas urbanizadas, como el área de Los Gigantes en El Chocón. La quietud del agua en las bahías y cerca de la represa favorece la acumulación de la bacteria.

En contraposición, el clima desempeña un rol preventivo natural. Sobre este punto, Gallardo comentó: "El viento disminuye la posibilidad porque al movilizar el agua no se concentran". Por esta razón, el riesgo es menor en cauces con corriente activa o en días de ráfagas intensas que dispersan las floraciones.Ante la duda o en caso de una exposición accidental, el protocolo de acción debe ser inmediato para minimizar el daño. Si una persona o animal entra en contacto con zonas que presentan esa capa espesa y verdosa, el doctor Gallardo recomendó una limpieza profunda.

Camping Mari Menuco

Su consejo es tajante: "Si uno entró de cualquier manera, lo que hay que hacer es lavarse rápidamente con agua potable, con agua de la red y este para sacarse todo eso de encima y tomar mucha agua". Además, si surgen síntomas tras la visita al lago, resulta imperativo concurrir a un centro médico e informar al profesional que se mantuvo contacto con el agua del embalse, ya que los efectos pueden demorar varios días en manifestarse plenamente.

La prevención es la herramienta más eficaz para disfrutar del verano sin riesgos. Las autoridades insisten en que estas alertas no buscan generar pánico, sino fomentar una conducta responsable basada en la información científica. Consultar el mapa de la AIC antes de salir de casa y observar el estado del agua al llegar a la costa son pasos sencillos que protegen la salud de toda la familia.

El embalse Ramos Mexía es muy amplio y, aunque existan sectores con alerta roja, gran parte del lago suele permanecer en condiciones aptas para el uso recreativo. La clave reside en respetar las indicaciones oficiales y evitar las zonas donde la naturaleza advierte, a través de su color y densidad, la presencia de estos microorganismos.