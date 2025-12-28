Alerta roja en El Chocón por cianobacterias en niveles críticos en el lago: los puntos del mapa

Para este domingo rige alerta roja por la toxina del alga. Los cuidados que hay que tener a la hora de meterse al agua. Los detalles.

la presencia de una capa espesa verde en las aguas de El Chocón, podría implicar toxinas.

Para este domingo, el lago de Villa El Chocón , conocido como embalse Ramos Mexía , presenta alerta roja por alta concentración de cianobacterias , según el monitoreo oficial difundido en las últimas horas. Es por eso que se recomienda no meterse al agua en la zona donde se visualizan estas floraciones algales verdosas y espesas.

El dato encendió la atención de quienes planeaban actividades recreativas en el embalse de acuerdo a la información publicada por la Autoridad Interurisdiccional de Cuencas (AIC). De todas masneras insisten en un mensaje para llevar claridad: no se trata de generar alarma, sino de extremar cuidados.

cianobacteriasdomingo 28 de diciembre Ls manchas rojas son las zonas más perjudicadas por las cianobacterias en Villa el Chocón.

Las cianobacterias -también conocidas como algas verdeazuladas- son microorganismos que se desarrollan de forma natural en ambientes acuáticos, especialmente cuando se combinan altas temperaturas, bajo recambio de agua y nutrientes acumulados.

En determinadas condiciones, pueden proliferar de manera explosiva y liberar toxinas que resultan perjudiciales para la salud humana y animal.

Cianobacterias: qué implica la alerta roja

La alerta roja indica una concentración muy elevada de cianobacterias, con riesgo sanitario. En este nivel no se recomienda el contacto directo con el agua, ni bañarse, nadar, practicar deportes acuáticos o consumir agua del embalse. También se aconseja evitar que mascotas ingresen al lago, ya que son especialmente vulnerables a las toxinas.

Alerta amarilla y verde: qué significan: Alerta verde, condiciones normales. El agua es apta para uso recreativo, con vigilancia de rutina. Alerta amarilla, presencia moderada. Se recomienda precaución, evitar tragar agua y observar cambios de color u olor.

En tanto que la alerta roja significa un riesgo alto y se desaconseja todo contacto recreativo con el agua.

Prevención, no pánico

Desde los organismos de control remarcan que este tipo de alertas son dinámicas y pueden modificarse según la evolución de las condiciones climáticas y ambientales. El monitoreo es permanente y la información se actualiza de forma periódica.

Para quienes visiten El Chocón este domingo, la recomendación es clara: disfrutar del entorno, respetar las indicaciones y priorizar la salud. La prevención, en este caso, es la mejor aliada.

Algas_lago.jpg Las cianobacterias florecen por las altas temperaturas en los lagos y la AIC determina el nivel de peligrosidad.

El gráfico satelital de la AIC muestra un lago (Ramos Mejía) dividido en cuatro zonas de riesgo: Rojo (>15.000 cél/mL): floración extrema, posible presencia de cianotoxinas; Amarillo (2.000-15.000 cél/mL) con una masa verde en superficie, olor en el agua; Verde (500-2.000 cél/mL) que es una floración temprana, apariencia de “yerba dispersa” y Azul (500 cél/mL): condiciones normales, sin riesgo.

La concentración más destacada aparece en un sector del nordeste del embalse, donde se observan las manchas rojas más intensas. Pero también queda claro algo que suele perderse en el boca en boca: no todo el lago está comprometido. De hecho, una porción muy grande del espejo de agua se mantiene en azul y verde.

Las algas en Los Gigantes, según el mapa

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más frecuente. Y en los últimos años dio lugar a un comportamiento social que los propios técnicos definen como “exagerado”. Las publicaciones de mapas de alerta, aunque necesarias, tienen un efecto curioso: cualquiera que vea una mancha, por mínima que sea, asume que todo el lago está contaminado.

Las floraciones de cianobacterias aumentaron en los últimos años por olas de calor más largas, cambios en los caudales y períodos con poco viento. El fenómeno se repetirá varias veces entre diciembre y enero.