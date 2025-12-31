Allanaron por el ataque en la fiambrería de Centenario y secuestraron un arma

El hecho se originó entre integrantes de familias antagónicas. El trabajo clave de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico.

En menos de 10 días, la Policía realizó una rápida investigación por el ataque a cuchillazos a una mujer que trabajaba en una fiambrería de Centenario . Se logró ubicar a las agresoras y secuestrar evidencia de relevancia en una serie de allanamientos.

Según informó el subcomisario Jonathan Malabe en declaraciones radiales, la investigación inició por un hecho de amenazas y por el feroz ataque de dos mujeres contra la empleada de una fiambrería en Centenario, perpetrado el pasado 21 de diciembre.

En este último caso, las agresoras se presentaron en el local ubicado en calle Estados Unidos y Perú, en el Barrio Sarmiento, a bordo de una motocicleta, estacionaron frente al local y entraron con los cascos puestos .

Según se observa en el material fílmico que relevó la Policía, una de ellas tomó a la víctima de los pelos mientras la otra le asestó varias puñaladas. "Una compañera de trabajo intentó intervenir para defenderla, pero las atacantes eran dos y lograron concretar la agresión antes de escapar", relató el comisario Luis Aguirre.

ataque centenario apuñalada

La víctima, de 20 años y oriunda de la localidad, sufrió heridas en la zona de la axila derecha, con una importante pérdida de sangre. La empleada fue asistida por su compañera y otro joven, quienes ayudaron a que no siguiera perdiendo sangre y fue trasladada de urgencia en la camioneta de un vecino hasta el hospital Natalio Burd.

Luego, por la gravedad del cuadro, fue derivada al hospital Castro Rendón, pero afortunadamente fue dada de alta alrededor de las 5 de la madrugada siguiente.

Problemas de larga data entre familias

Antes de conocerse oficialmente, los vecinos ya señalaban que el conflicto tenía su génesis en un conflicto de larga data entre la familia de las agresoras y la de la víctima, y así lo confirmó Malabe.

El hecho primero quedó en manos de la Fiscalía de Actuación Genérica, que solicitó intervención a la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico. A lo largo de los últimos días, se llevó adelante una investigación y el martes se concretaron seis allanamientos en los cuales se logró ubicar a las sindicadas por el ataque y notificarlas de la causa en su contra.

Asimismo, se secuestró un arma de fuego tipo revólver, veinte municiones calibre .45, celulares, una motocicleta y prendas de vestir, estos últimos dos elementos que vincularían directamente a las agresoras con el hecho por haber sido utilizados en el hecho, según el análisis fílmico realizado.

allanamiento abuso armas

Malabe indicó que las familias investigadas tienen antecedentes por narcotráfico y registran problemas de larga data, con "situaciones de violencia registradas desde ambas partes".

Las mujeres investigadas quedaron a disposición de la Justicia y un hombre fue imputado por tenencia ilegal de arma de fuego.

Por último, el jefe policial indicó que desde su Oficina de Investigaciones se encargan puntualmente de investigar todos "los delitos vinculados al microtráfico, es decir lo que se desliga de esto; ya sea desde lo más grave, que son abusos de arma que pueden ocasionar lesiones leves o graves, hasta daños". Esta oficina particular se creó a partir de la desfederalización del delito de microtráfico de estupefacientes en febrero pasado, lo que ha impulsado la desarticulación de numerosos kioscos narcos en toda la provincia.

En Centenario se han registrado en el último tiempo varios hechos de violencia de este tipo y por eso ya se han realizado numerosos allanamientos vinculados al microtráfico y por disputas territoriales y se continúa con un arduo trabajo para erradicar los conflictos.