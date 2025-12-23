Feroz ataque en una fiambrería: dos mujeres apuñalaron a una joven y huyeron en moto

Las dos agresoras ingresaron al local con los cascos de moto puestos. La investigación apunta a personas enemistadas con la víctima.

Una joven sufrió un brutal ataque con un cuchillo este lunes por la noche mientras trabajaba en una fiambrería de la ciudad de Centenario . Todo comenzó cuando dos mujeres ingresaron al comercio y la agredieron sin mediar palabras , en lo que la Policía investiga como un presunto ajuste de cuentas y no un hecho de robo.

El hecho ocurrió cerca de las 21, en el local ubicado en calle Estados Unidos y Perú, en el Barrio Sarmiento, cuando las agresoras llegaron en una motocicleta, estacionaron frente al local y entraron con los cascos puestos .

El comisario Luis Aguirre, jefe de la Comisaría 52 , confirmó a LM Neuquén que por las imágenes se advierte que el ingreso al local fue directamente para atacar a la joven. “No fue en ocasión de robo”, señaló, y agregó que existiría un conflicto previo entre la víctima y las agresoras , quienes se conocerían desde hace tiempo.

ataque centenario apuñalada

Cómo fue el feroz ataque a puñaladas

Según se observa en el material fílmico que relevó la Policía, una de ellas tomó a la víctima de los pelos mientras la otra le asestó varias puñaladas. "Una compañera de trabajo intentó intervenir para defenderla, pero las atacantes eran dos y lograron concretar la agresión antes de escapar", relató Aguirre.

La víctima, de 20 años y oriunda de Centenario, sufrió heridas en la zona de la axila derecha, con una importante pérdida de sangre. La empleada fue asistida por su compañera y otro joven quienes ayudaron a que no siguiera perdiendo sangre y fue trasladada de urgencia en la camioneta de un vecino hasta el hospital Natalio Burd.

Luego, por la gravedad del cuadro, fue derivada al hospital Castro Rendón. Fuentes policiales indicaron que fue dada de alta alrededor de las 5 de la madrugada y que se encuentra fuera de peligro.

ataque centenario

En el transcurso de la mañana, se espera la denuncia formal de la víctima para evaluar las medidas y diligencias pertinentes, que aportará mayor información para encaminar la investigación. Sin embargo, ya trascendió que las agresoras serían de Centenario.

En los procedimientos realizados por la noche, intervino Criminalística, quienes tomaron muestras de las manchas y otras evidencias pertinentes. Así mismo tomó intervención el personal de Oficina de Investigaciones Periferia 2, quienes realizaron levantamiento de material fílmico y un operativo a cargo del comisario Luis Aguirre con un gran despliegue policial.

ataque centenario apuñalada (2)

Un intento de femicidio sacudió a Centenario

Un intento de femicidio ocurrido este domingo generó una profunda conmoción en la ciudad de Centenario, luego de que un hombre le disparara a su expareja en el interior de una vivienda y posteriormente se suicidara. El violento episodio motivó un amplio despliegue policial y sanitario, además de la intervención de áreas judiciales y especializadas.

El hecho se registró en el sector de Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas, luego de que se activara el Botón de Alerta Personal (B.A.P.) correspondiente a la mujer. Minutos después de recibida la señal de auxilio, personal policial se dirigió al lugar y, durante la aproximación, se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del domicilio.

La mujer fue trasladada de manera inmediata en ambulancia desde Centenario al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde permanece internada en estado crítico. En paralelo, las autoridades iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido y reconstruir la secuencia del ataque.