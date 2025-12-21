Quiénes son la víctima y el agresor del intento de femicidio que sacudió a Centenario

Antes del ataque, la mujer activó el Botón de Alerta Personal. Terminó con el suicidio del hombre y su expareja gravemente herida, internada en Neuquén.

Un intento de femicidio ocurrido este domingo generó una profunda conmoción en la ciudad de Centenario , luego de que un hombre le disparara a su expareja en el interior de una vivienda y posteriormente se suicidara . El violento episodio motivó un amplio despliegue policial y sanitario, además de la intervención de áreas judiciales y especializadas.

El hecho se registró en el sector de Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas, luego de que se activara el Botón de Alerta Personal (B.A.P.) correspondiente a la mujer. Minutos después de recibida la señal de auxilio, personal policial se dirigió al lugar y, durante la aproximación, se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del domicilio.

Al arribar los efectivos, se encontraron con una mujer con heridas de arma de fuego y un hombre sin signos vitales en el interior de la vivienda. Ante este escenario, la escena fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de Criminalística y de la fiscalía interviniente, mientras se solicitaba asistencia médica de urgencia para la víctima.

Intento de femicidio en Centenario

La mujer fue trasladada de manera inmediata en ambulancia desde Centenario al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde permanece internada en estado crítico. En paralelo, las autoridades iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido y reconstruir la secuencia del ataque.

Quiénes son la víctima del intento de femicidio y su atacante

La víctima del intento de femicidio fue identificada oficialmente como Mónica María Florencia Rodríguez, quien ingresó al Hospital Castro Rendón con una herida de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo al parte médico, fue derivada de urgencia al área de Shock, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece bajo estricta observación, con pronóstico reservado.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que la mujer era usuaria activa del sistema B.A.P., una herramienta destinada a personas en situación de riesgo por violencia de género. El dispositivo había sido entregado el pasado 12 de diciembre, pocos días antes del ataque, y su activación permitió una rápida respuesta policial, aunque no evitó el desenlace violento.

Hospital Castro rendon (5) Claudio Espinoza

El agresor fue identificado como Fernando Gabriel Gómez, quien, según la información oficial, se quitó la vida tras efectuar el disparo contra su ex pareja. Su fallecimiento fue constatado en el lugar por personal de emergencias y posteriormente se dio intervención a Criminalística para las pericias correspondientes.

Las autoridades confirmaron además que, durante la misma jornada del domingo, la mujer había realizado una activación previa del Botón de Alerta Personal. Ese primer alerta ocurrió horas antes del ataque, cuando la víctima manifestó que su agresor se encontraba fuera del domicilio. En esa ocasión, un móvil policial se entrevistó con ella y constató que se encontraba en buen estado de salud.

Según se consignó en el parte oficial, la mujer indicó que el hombre se había retirado del lugar a bordo de un automóvil, sin aportar mayores datos sobre el vehículo ni el destino. En ese contexto, la usuaria manifestó que no realizaría el escrito correspondiente ni una denuncia formal, por lo que no se dispusieron medidas judiciales adicionales en ese momento.

Tras el ataque, en el lugar trabajaron peritos de Criminalística, efectivos policiales y autoridades judiciales, quienes continúan con las actuaciones de rigor.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y busca determinar con precisión la dinámica del ataque, los antecedentes de la relación entre la víctima y el agresor, y las circunstancias que rodearon las activaciones previas del sistema de alerta. Mientras tanto, se aguarda la evolución médica de la mujer internada en Neuquén capital.