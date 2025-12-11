Intento de femicidio en Centenario: apuñaló a su expareja frente a su bebé

Una joven de 19 años fue apuñalada por su expareja mientras caminaba con su bebé en Centenario. Vecinos alertaron a la Policía y evitaron el crimen.

Una joven de 19 años fue atacada por su expareja mientras caminaba con su bebé en Centenario . El hombre se bajó de una moto y le acertó dos puñaladas en el sector abdominal. Gracias a los vecinos, el hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia , que caratuló el hecho como " tentativa de femicidio " .

El episodio ocurrió este jueves, al mediodía, en la intersección de las calles Juana Azurduy y María Eugenia Figueroa, del barrio Procrear, una zona residencial donde suelen circular familias y trabajadores en horario diurno. Allí, la víctima avanzaba con el cochecito de su hijo cuando su ex, un hombre de 24 años, llegó en moto, se bajó del rodado y la interceptó.

Según explicó en diálogo con LM Neuquén , el comisario inspector Marcos Mazzone, Coordinador Operativo de Zona Periferia 2 de la Dirección Seguridad Neuquén, el ataque se desencadenó tras una breve discusión entre ambos.

“La mujer caminaba junto a su bebé cuando es abordada por su expareja, quien había llegado en una motocicleta. Allí tuvieron un intercambio y esta persona, el muchacho, le asesta con un arma blanca dos heridas en el sector del abdomen”, detalló el jefe policial.

Intento de femicidio en Centenario

El arma utilizada fue un cuchillo tipo serrucho, que quedó secuestrado en el lugar junto a la motocicleta del agresor. El ataque ocurrió en plena vía pública, ante la presencia del niño y de varios vecinos que se encontraban en sus viviendas o en circulación. Precisamente, fueron esos testigos quienes marcaron la diferencia para la rápida intervención policial.

“Gracias a la intervención de la ciudadanía, quienes llamaron inmediatamente a los móviles, fue apresado en el lugar este sujeto. Actualmente, está detenido”, destacó Mazzone. Los vecinos no solo dieron aviso a la Policía, sino que además aportaron datos precisos que permitieron a los uniformados ubicar de inmediato al atacante y evitar que escapara.

La joven herida fue trasladada rápidamente al hospital de Centenario, donde quedó internada. “Está fuera de peligro, no obstante va a quedar en observación”, informó el comisario inspector. Las lesiones, aunque profundas, no comprometieron órganos vitales y los equipos médicos actuaron con celeridad para estabilizarla.

El hospital de Centenario

Un nuevo intento de femicidio

La causa fue caratulada como tentativa de femicidio, una figura penal que se aplica cuando se determina la intención de matar en el marco de una relación de pareja o expareja, y que reviste especial gravedad. “Todavía no nos han dictado medidas, pero seguramente va a ser detenido para formularle cargos”, señaló Mazzone. El fiscal de turno será quien defina en las próximas horas el avance del proceso y las medidas cautelares a solicitar.

En el operativo intervino personal de la Comisaría 52 de Centenario, que quedó a cargo de las actuaciones preliminares y del resguardo de los elementos secuestrados. También se dio intervención a las áreas judiciales correspondientes para activar los mecanismos de protección a la víctima.

Por el momento la Policía está corroborando si la joven había realizado denuncias previas por violencia de género para sumarle a la causa.