La última marcha de Marcelo Guagliardo al frente de ATEN: dijo que la negociación es "muy compleja"

El titular de ATEN encabezó el acto central del paro docente y acusó al Gobierno de no convocar a la mesa salarial. Además, defendió la estrategia gremial.

ATEN concretó este jueves un paro provincial ante la falta de una nueva convocatoria del Gobierno a la mesa de negociación salarial , medida que incluyó una masiva movilización en el centro de Neuquén. En el acto de cierre, frente a cientos de docentes, el secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo , habló sobre las reformas impulsadas por la Nación y advirtió que, en materia educativa, representan un “ataque directo” al sistema construido en la provincia.

El paro de este jueves se resolvió luego de que ATEN no recibiera una nueva convocatoria a negociar por parte del gobierno provincial . Mientras ATE, UPCN y Viales aceptaron la propuesta provincial —que prevé actualizaciones trimestrales por IPC durante el primer semestre de 2026 y una revisión para el segundo—, el gremio docente considera que la oferta es insuficiente.

El sindicato reclama que el esquema de actualización sea anualizado, la incorporación de sumas al básico y la eliminación del presentismo. Guagliardo insistió en que ese adicional “obliga a docentes enfermos a ir igual a trabajar” y planteó que debería integrarse al salario básico. También exigen boleto docente y el abordaje de temas vinculados a salud ocupacional.

Marcha ATEN 11-12-2025 (4) Sebastián Fariña Petersen

“Sabemos que Neuquén está en otra condición para hacer un esfuerzo mayor y generar una mesa donde se puedan discutir todos los temas planteados”, sostuvo el dirigente, reiterando el pedido de reapertura inmediata de la negociación.

Recordó que existen restricciones impuestas a nivel nacional que dificultan acuerdos con cláusula de actualización salarial. “Algunos se olvidaron que en 2018 nos costó 42 días de huelga conseguir la actualización. Discutir inflación es discutir distribución de la riqueza, y eso va contra el 1% que impone el Gobierno nacional para las paritarias”, señaló.

Además, el dirigente afirmó que el Gobierno nacional instaló en la agenda política tres reformas —laboral, previsional y educativa—, y señaló que esta última podría desarticular políticas implementadas durante más de una década. “Lo que vienen a destruir es lo que hemos construido en Neuquén: los diseños curriculares de la escuela secundaria, del instituto de formación docente y del nivel inicial. Vienen a terminar con las duplas en inicial y primaria, y con los equipos de acompañamiento a la trayectoria”, planteó ante la multitud.

Marcha ATEN 11-12-2025 (6) Sebastián Fariña Petersen

Guagliardo destacó la presencia de docentes de distintas localidades, entre ellas Chos Malal, Andacollo, Villa La Angostura, San Martín, Junín, Aluminé, Rincón de los Sauces y Piedra del Águila. “Esta movilización muestra la entereza de los compañeros y compañeras que se han puesto al frente de la lucha histórica de ATEN”, afirmó.

Las críticas internas a días de la finalización de su mandato

El dirigente apuntó contra sectores que cuestionan a la conducción sindical por la estrategia frente al conflicto. Respondió a quienes lo tildan de “burócrata”. “Todas esas conquistas que hoy están en riesgo fueron combativas por quienes hoy me gritan burócrata. Ahora van a tener que estar de este lado defendiendo las conquistas de esta burocracia sindical. Miren qué paradoja”, lanzó.

Marcha ATEN 11-12-2025 (5) Sebastián Fariña Petersen

El secretario general remarcó que ATEN enfrenta una negociación “muy compleja” y cuestionó a quienes, según dijo, opinan sin asumir responsabilidades. “Cuando no tengo ninguna responsabilidad puedo decir cualquier cosa gratis. Los que tenemos responsabilidad analizamos el contexto y las posibilidades reales de nuestra patronal”, afirmó.

Guagliardo recondó tener "el orgullo de haber ganado cada una de las huelgas que me tocó conducir”.

El secretario general de ATEN reivindicó la línea histórica del sindicato y rechazó las posturas de “todo o nada”. “La clase trabajadora se ha construido con victorias parciales. Nunca hemos ganado todo en una huelga. El todo o nada siempre fue nada para la clase trabajadora”, aseguró.

Marcha ATEN 11-12-2025 (8) (1) Sebastián Fariña Petersen

Reiteró que la conducción de ATEN concibe cada negociación como una oportunidad para ampliar derechos. “Nuestra responsabilidad es evitar derrotas y no llevar a los compañeros a un callejón sin salida”, concluyó.

Por ahora, el Gobierno provincial no anunció una nueva convocatoria. ATEN aguardará una oferta concreta para definir los próximos pasos en asambleas.