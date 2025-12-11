Sin nueva convocatoria por la paritaria, ATEN está de paro

Este jueves habrá una manifestación en el monumento a San Martín. "Queremos iniciar el ciclo lectivo sin conflicto", aseveró Marcelo Guagliardo.

El gremio docente ATEN está de paro este jueves, tal como había anunciado, al no haber sido convocados a una nueva reunión por parte del Gobierno, en medio de la negociación paritaria.

Según dieron a conocer a través de sus redes sociales, el paro será "contra la Reforma Laboral, la reforma previsional y educativa impulsada por el Gobierno Nacional y por respuestas a los reclamos de aten". La medida incluirá una manifestación desde el Monumento a San Martín, desde las 11.

"El espíritu de nuestras asambleas es que podamos iniciar el ciclo lectivo sin conflicto , entonces esperemos que esa convocatoria se dé y, si hay una propuesta del gobierno, iremos a las asambleas", planteó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en diálogo con LU5.

Tanto ATE como UPCN y Viales aceptaron la propuesta mejorada del gobierno provincial, que implica una pauta salarial para el 2026 que consiste en extender por un semestre el acuerdo por IPC (Índice de Precios al Consumidor), con una revisión para el segundo semestre.

SFP Reunion paritarias ATEN cam (5) Sebastián Fariña Petersen

Cuáles son las demandas de ATEN

La propuesta del Gobierno consistió en dos actualizaciones trimestrales, es decir, para el primer semestre del 2026. “Nosotros ahí tenemos el primer problema porque queremos que el IPC sea anualizado. Hay antecedentes en ATEN de una huelga en 2018 por una problemática similar, decían que no podían hacer eso anualizado y terminó siendo así”, recordó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Dijo que este esquema “da estabilidad al ciclo lectivo y no es poco”.

Además, advirtió que la propuesta del Ejecutivo también “carece de otros temas como que no hay sumas al básico y una cuestión que es el adicional por presentismo, que no lo queremos porque hace que docentes que están enfermos deban ir a trabajar igual”.

“Hoy el presentismo se paga a la mayoría para no perder el adicional, a pesar de que valoramos las mejoras, el peso del costo Vaca Muerta hace que los salarios no alcancen y ese adicional se convierte en una necesidad. Pero no debe ser por presentismo sino que lo que proponemos, por ejemplo, es que se incorpore al básico”, apuntó.

A su vez, señaló que otro de los temas planteados fue el boleto docente para que ese beneficio se incorpore en el acuerdo para 2026, como también lo de salud ocupacional.