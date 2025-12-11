Emiten Alerta Nati por dos adolescentes desaparecidas en Neuquén

Una tiene 14 años y la otra 16 años. Ambas son buscadas a partir de las denuncias radicadas en la Policía de la Provincia.

La Policía de la Provincia emitió una Alerta Nati por la desaparición de dos adolescente s de 14 y 16 años, que ocurrió en las últimas horas en Neuquén .

Desde la fuerza policial compartieron la información de la búsqueda tras la denuncia por la desaparición. La más pequeña, de 14 años, está identificada como Eluney Angelina Muñoz , de contextura física delgada, de 1.75 metros de altura y de tez blanca. De acuerdo a la descripción suministrada, tiene ojos marrones y cabellos castaños semilargos. Respecto a su vestimenta, se desconoce cómo estaba vestida al momento de su desaparición.

Ante cualquier información, se solicita a la comunidad comunicarse con la Comisaría 44 de Valentina Sur 299- 440282 o bien a la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

alerta Nati- desaárecida- Eluney

Sobre la otra adolescente, de 16 años, se trata de Sofía Magdalena Antipan cuya contextura física es delgada con una altura de 1,68 metros, de tez morena, de ojos marrones y cabellos castaños largos. Siempre de acuerdo a la denuncia radicada por familiares, la joven vestía remera y panatalón de color negro, y zapatillas blancas.

No mencionaron si llevaba un celular al momento de ausentarse de su domicilio. En todo caso, se solicita que ante cualquier información se comuniquen al CNyF tel 299 442389 o bien a la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

alerta Nati- Sofia

A qué se debe la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta