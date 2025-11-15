Emiten Alerta Nati por una adolescente desaparecida en Zapala

La joven desaparecida tiene 16 años y la búsqueda fue compartida a la comunidad por la Policía Provincial.

Desde la Policía de la Provincia de Neuquén emitieron este sábado una Alerta Nati para dar con el paradero de una adolescente de 16 años que es intensamente buscada en Zapala , su lugar de origen.

Informaron que se trata de la joven Katherin Sofía Pepe, menos de edad, cuya ubicación se desconoce y por eso se emprendió su búsqueda en esa ciudad del centro de la provincia.

Describieron algunas características físicas de la adolescente, brinda por los denunciantes sobre su desaparición. Se indica que tiene una contextura física delgada; con una altura de 1.55 metros. Es de tez: blanca; ojos claros, y de cabellos castaños oscuros lacios. Al momento de su desaparición vestiría pulóver color gris, pantalón de jeans gris y zapatillas negras marca Puma.

alerta Nati- desaparecida- búsqueda-Zapala

Se solicita a la población que ante cualquier información pueden comunicarse con fiscalía de Zapala, o con Comisaria del menor y la mujer de Zapala al teléfono: (2942) 422309.

A qué se debe el Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta.