Cómo es UNIR, la app de estudiantes para estudiantes que busca dar soluciones al transporte interurbano

Desarrollada por cuatro alumnos de la UNCO, el proyecto busca abordar una problemática que afecta a muchos jóvenes del Alto Valle.

Cuatro estudiantes de la Facultad de Informática (FAI) de la Universidad Nacional del Comahue tomaron una realidad que afecta a cientos de jóvenes del Alto Valle y trabajan para aportar una solución desde su campo de estudio en forma de app móvil y web .

El grupo desarrolla UNIR , una aplicación que tratará de tender un puente entre personas que realizan viajes en auto a diario entre las ciudades de la región, con quienes buscan alternativas al transporte público interurbano existente. De esta forma, suman comodidad y comparten gastos.

La versión preliminar de la aplicación, "UNIR beta" tiene como fecha de salida a finales de este mes de marzo.

El abordaje de una problemática conocida

La problemática es clara: el transporte público interurbano es costoso, toma mucho tiempo, es incómodo y su virtual monopolio provoca que no haya alternativa al servicio para desplazarse entre ciudades.

El grupo integrado por Luca Candia, Luca Tocce, Emilio Borovski y Gabriela Gallegos desarrolla la aplicación buscando generar un impacto en la región para brindar alternativas. El proyecto es sin fines de lucro. Según contó Luca Candia en diálogo con LM Neuquén, la finalidad nunca fue generar un modelo de negocios, sino una solución efectiva.

"La idea nace de intentar conectar a las personas que están en el mismo lugar que vos y van en auto para coordinar y compartir gastos", afirmó el joven.

UNIR app carpooling (1) Luca Candia (izquierda) y Luca Tocce (derecha) son estudiantes de la facultad de informática de la UNCO. Foto: captura Municipalidad de General Roca.

Los cuatro estudian en Neuquén y son de otras ciudades. Ambos Luca son de General Roca, mientras que Emilio y Gabriela viven en Allen. La iniciativa surgió en 2024 cuando uno de ellos logró contactar con un compañero de cursada para compartir gastos de nafta al ir de Roca a Neuquén. A partir de ese cambio, en una llamada, se plantearon la posibilidad de desarrollar una herramienta que centralice un fenómeno ya presente en redes sociales.

El desarrollo y sus desafíos

A principios del 2025, se enteraron del concurso de Ideas Emprendedoras de la municipalidad de Roca y notaron que su proyecto cumplía con los requisitos. De esta manera se inscribieron y, en el marco de la Fiesta de la Manzana 2025, ganaron el primer premio con el 75,33% de los votos, según informa ANRoca. El premio fue de $2 millones, que los jóvenes pudieron volcar en el desarrollo de la app.

Como con cualquier proyecto, el desarrollo tuvo sus desafíos. Sin embargo, los jóvenes supieron resolver las cuestiones relativas al diseño y programación sin tanto problema e inclusive ahorrando costos.

UNIR app carpooling Foto: captura de pantalla Municipalidad de General Roca

Aún así, este tipo de proyectos impone otros desafíos: las redes sociales y el marketing, por solo mencionar dos. En ese sentido, Luca se interesó y toma el desarrollo como un proceso de aprendizaje, no solo en su campo sino en otros que atañen al lanzamiento de la aplicación.

Al ser un proyecto sin fines de lucro, los estudiantes están buscando permanentemente agrandar el equipo para que con más gente y el feedback de los usuarios que usen la version beta, dar una forma cada vez más completa a la aplicación.

Cómo funcionará la app UNIR

Al abrir la app, ya sea en su versión web o móvil, el usuario se encontrará con dos opciones: "crear un viaje" y "buscar un viaje".

Al tocar la primera opción, el programa brindará espacios para llenar descripciones de la ruta, el horario, el auto y el conductor, utilizando links de redes sociales como estrategia para validar la identidad.

UNIR app carpooling (2) Foto: captura Municipalidad de General Roca.

Según contó Luca, quieren que su proyecto tenga un sistema de identificación, calificación y reputación como los de las apps de viaje de primera línea. "Uber, Cabify y las otras son de primer nivel y tienen equipos enormes. Queremos implementarlo pero la versión beta no lo va a tener", explicó.

"Buscamos que sea mayormente para estudiantes y cuidar ese entorno", dijo.

Al momento de buscar un viaje, el usuario tendrá que definir el origen y destino de su viaje. La aplicación automáticamente buscará entre los viajes disponibles y mostrará los datos que el conductor introdujo. Al aceptar, se derivará al chat de WhatsApp.

UNIR beta tiene como salida aproximada fines de marzo al menos para la versión web, según aseguró Luca. Pocas semanas después, le seguirán versiones para Android y IOS.

Según comentó, durante la versión beta prestarán mucha atención a los lugares en donde se generan más viajes, así ir implementando la app en cada ciudad conforme aparezcan usuarios.

"No tiene mucho sentido activarla en las 14 localidades del Alto Valle, porque no sabemos si tenemos esa llegada".