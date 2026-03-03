Demoraron y expulsaron del país a cinco chilenos: los motivos

Ocurrió luego de un operativo en un hotel de la capital neuquina. Un llamado fue la clave para descubrir a los extranjeros.

Un impresionante operativo llevado adelante por el personal de la Dirección Delitos de la provincia de Neuquén terminó con cinco personas oriundas de Chile demoradas y expulsadas del país.

El hecho ocurrió en los últimos días en la capital neuquina cuando, en el marco de las tareas investigativas orientadas a la búsqueda de evadidos de la Justicia y la prevención de delitos organizados, los uniformados realizaron un allanamiento en un hotel ubicado sobre la Avenida Olascoaga . Un llamado fue la clave para descubrir a los extranjeros.

Alrededor de las 19, los investigadores recibieron información sobre la presencia de ciudadanos chilenos en un hospedaje. La sospecha sobre un posible hombre con pedido de captura vigente encendió las alarmas.

Rápidamente, un grupo conformado por 15 efectivos se dirigió al lugar para dar con los sospechosos. Al momento de salir del hotel, aproximadamente a las 19:30, los hombres fueron identificados. Cuando se corroboraron las identidades de los mismos, se detectaron inconsistencias en los datos filiatorios aportados y se procedió a su demora para averiguación de antecedentes.

La intervención fue realizada por efectivos del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales. Además, contó con la participación de la División Recaptura de Evadidos y la División Robos y Hurtos.

chilenos expulsados de nqn 2

Pedido de captura, armas y municiones

Los efectivos consultaron con la Dirección Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile. La respuesta fue contundente. Ya que confirmaron que los cinco hombres habían ingresado de manera ilegal al país, uno de ellos registraba pedido de captura vigente en su país de origen, con prohibición de salida.

Sin embargo, la situación sumó más dramatismo cuando, al momento de retirar sus pertenencias del hotel, uno de los demorados exhibió una valija. El contenido de la misma era altamente peligroso; en su interior guardaba una pistola calibre 9, dos cargadores de pistola, 48 municiones 9 mm y un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos.

Se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso el secuestro del arma y la notificación de imputación por tenencia ilegal de arma de fuego. Además de su posterior expulsión del país.

chilenos expulsados de nqn 3

Demorados y expulsados del país.

Los cinco ciudadanos fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, que resolvió la expulsión inmediata del territorio argentino. Uno de ellos quedará detenido al ingresar a Chile, en virtud del pedido de captura vigente.

El operativo incluyó un dispositivo de seguridad especial para el traslado hasta la frontera, donde quedaron a disposición de las autoridades policiales chilenas.