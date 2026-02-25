Alerta en el norte neuquino: el humo de los incendios forestales de Chile se hizo presente en el aire

El humo de los incendios forestales de Chile cubrió el norte neuquino.

Por estos días, las localidades del norte neuquino sufren las consecuencias de los incendios forestales activos en el sur de Chile , principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío . Este miércoles, vecinos y vecinas compartieron las imágenes del intenso manto de humo que cubrió la zona y la baja visibilidad que se registró.

De acuerdo con los reportes oficiales, los incendios continúan afectando amplias zonas de vegetación en territorio chileno y han motivado alertas y evacuaciones preventivas en distintas comunas. Las columnas de humo generadas comenzaron a desplazarse hacia el este impulsadas por los vientos , alcanzando sectores cercanos a la cordillera neuquina.

En redes sociales, vecinos y vecinas de distintas localidades del norte compartieron sus registros. Sectores como Andacollo, Aluminé y Huinganco amanecieron “tapados de humo de los incendios de Chile”.

De acuerdo con información recabada, existen al menos dos focos de incendio cercanos a la frontera argentina, uno ubicado a aproximadamente 15 kilómetros, y otro a unos 30 kilómetros, lo que favorece el ingreso de humo hacia territorio provincial.

Las autoridades aclararon que la presencia de humo no implica la existencia de incendios en Neuquén, sino que se trata de partículas y cenizas transportadas desde el país vecino, un fenómeno habitual cuando se registran grandes incendios forestales en la zona transandina.

¿Cuándo comenzaron los incendios?

Los incendios forestales en el vecino país iniciaron a mediados de enero, en el centro-sur de Chile. Los primeros focos fueron detectados entre el 14 y el 17 de enero en las regiones de Ñuble y Biobío, en medio de condiciones extremas de calor, sequía y fuertes vientos que favorecieron una rápida propagación del fuego.

Desde entonces, los siniestros se mantuvieron activos y llegaron a convertirse en una de las emergencias forestales más graves del verano chileno, con miles de hectáreas afectadas y evacuaciones masivas en distintas comunas.

Recomendaciones

Ante la presencia del humo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos emitió una serie de recomendaciones preventivas para reducir los efectos en la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

Desde el organismo advirtieron que contiene gases y partículas en suspensión que pueden provocar irritación ocular, molestias respiratorias y otros síntomas asociados a la mala calidad del aire.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar actividades físicas al aire libre.

Permanecer en ambientes cerrados, con puertas y ventanas cerradas.

Sellar rendijas con paños húmedos para impedir el ingreso de humo.

Utilizar barbijo o mascarilla, preferentemente tipo N95, en caso de salir.

Mantener una adecuada hidratación.

Evitar exposiciones innecesarias en sectores con mayor concentración de humo.

Además, indicaron que ante síntomas como dificultad para respirar, irritación ocular intensa, mareos o empeoramiento de cuadros respiratorios, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las medidas de cuidado mientras persistan las condiciones atmosféricas generadas por los incendios forestales en Chile.