Cerraron un paso fronterizo hacia Chile por 24 horas: el hallazgo que motivó la medida.

Las autoridades confirmaron que la suspensión del tránsito es total para todo tipo de vehículos.

En las últimas horas se conoció que un reconocido paso fronterizo que une Argentina y Chile , permanecerá cerrado durante 24 horas, por lo que el tránsito quedará suspendido en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos.

La medida fue adoptada por autoridades chilenas, y rige desde las 10 de la mañana de este jueves hasta el mediodía del viernes. Las autoridades dieron a conocer el particular motivo que derivó en la medida.

Precisaron que deberán realizar tareas de desinfección en el complejo Los Libertadores, conocido como Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza. El mismo se encuentra cerrado tras la detección de un ejemplar de "Aedes aegypti", el mosquito transmisor del dengue .

Según el comunicado firmado por la coordinación fronteriza de Argentina y Chile, el tránsito quedará suspendido como una medida preventiva de carácter sanitario. "Por decisión de la coordinación chilena y previo acuerdo de la coordinación argentina, se procederá al cierre temporal de este paso debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti, por parte del Ministerio de Salud", explicó en el texto.

Qué impacto tendrá el cierre del paso fronterizo

La interrupción del tránsito alcanza a las localidades de Uspallata, del lado argentino y Guardia Vieja, en Chile. Este complejo es uno de los principales pasos terrestres entre ambos países y concentra un alto flujo turístico y de transporte de cargas durante la temporada de verano.

Una medida similar a la de este jueves se tomó prácticamente a la misma altura del año pasado. En la previa de lo que fue el fin de semana largo de Carnaval, se anunció el cierre del Paso Cristo Redentor luego de la detección del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue.

La suspensión del tránsito también demoró una jornada completa tras las tareas de desinfección que se realizaron en el complejo ubicado en alta montaña.

cierre paso fronterizo

Cómo es el cierre y apertura del paso fronterizo Cristo Redentor

Según la información oficial difundida, la interrupción del tránsito se estableció de la siguiente manera:

-Suspensión del Tránsito (Cargas, Ómnibus y Particulares): Comienza a las 10:00 horas en los accesos de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile).

-Cierre del Túnel Internacional: Se concreta a partir de las 12:00 horas del jueves 19 de febrero.

Paso Cristo Redentor

-Reapertura Programada: La apertura del Paso Internacional Cristo Redentor está prevista para el viernes 20 de febrero a las 12:00 horas (mediodía), siempre y cuando las condiciones sanitarias posteriores a la desinfección lo permitan.

Bajaron los cruces a Chile y una nueva medida podría reducir aún más los viajes de compras

La cantidad de neuquinos que cruzan la frontera para visitar Chile se redujo de forma considerable en los últimos meses. Si bien aún hay viajeros que se trasladan al otro lado de la cordillera, la mayoría lo hace motivado por razones turísticas o familiares, pero no para hacer tours de compras, ya que los precios están prácticamente igualados en ambos países. Este mes, una medida del gobierno nacional podría incluso profundizar la tendencia.

El panorama en los pasos internacionales que unen la provincia de Neuquén con Chile muestra la misma postal desde hace meses. Hace un año, cruzar por las aduanas requería de mucha paciencia, porque hacer los trámites fronterizos podía demorar un mínimo de cuatro horas. Ahora, en cambio, el cruce internacional se hace en apenas quince minutos.