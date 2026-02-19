Le prohibieron salir del país a Chiqui Tapia y Toviggino por una evasión millonaria

La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino por evasión . La medida se dictó en la causa que inició el ARCA por la supuesta retención indebida de aportes.

El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social.

Según reveló TN, el presidente de la AFA deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también a Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco .

"En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente", resolvió el juez.

toviggino tapia

En su resolución, el magistrado advirtió sobre "la gravedad de los hechos investigados" y la "severidad de la pena en expectativa" y prohibió salir del país a todos los acusados.

En paralelo, los abogados de AFA apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de "excepción de falta de acción", con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

Cuál es la acusación de ARCA contra Chiqui Tapia

El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

En este sentido, el organismo explicó que estas maniobras configuran "el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno".

afa comunicado

Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.

"La AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal", indicó ARCA.

Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.