Imputaron al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino: los motivos

La Justicia dio un nuevo paso sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien está bajo la lupa hace semanas.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Chiqui Tapia , y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial , que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones en aportes jubilatorios. La causa está en manos del juez Diego Amarante.

ARCA denunció a la AFA por una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de $19.000 millones en un período de dos años . El planteo indica que la asociación habría descontado y retenido obligaciones (IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social) vinculadas a personal propio y a empleados de clubes del fútbol argentino, pero no las habría depositado dentro de los plazos legales previstos por el Régimen Penal Tributario.

chiqui tapia

En el dictamen fiscal, además, se le asignó a Claudio “Chiqui” Tapia una responsabilidad derivada de su función institucional y de la administración de la clave fiscal de la entidad. La denuncia precisa un monto de $19.353.545.843,85 y sostiene que las sumas retenidas no habrían sido ingresadas una vez transcurridos 30 días corridos desde el vencimiento, con movimientos observados entre marzo de 2024 y septiembre de este año.

Lilita Carrió, también contra el Chiqui Tapia

La abogada y exdiputada nacional Elisa “Lilita” Carrió dio detalles sobre la denuncia que hizo, junto a otros integrantes de la Coalición Cívica, al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Carrió denunció, junto a los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe, maniobras de lavado de activos de AFA vinculadas a la compra irregular de una quinta en la localidad de Pilar.

La conversación se dio en el programa “Pan y Circo”, conducido por el periodista Jonatan Viale, que sale al aire de Radio Rivadavia de lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas. “Estamos analizando las mafias, porque tenemos mucha documentación”, comenzó a desarrollar la dirigente del partido radical.

La abogada de 68 años aclaró que la denuncia se basa en distintas cuestiones. Por un lado se investigan los manejos de dinero de la AFA, tanto en el país como en Estados Unidos (donde la asociación está construyendo una academia de fútbol), además de su vinculación con la Provincia de Santiago del Estero y el narcotráfico.

Sobre este último tema, Carrió comentó que hay “una operación” para tratar de llevar la denuncia a juzgados en Campana o Santiago del Estero. En caso de que pase esto “se pierde”, ya que en la localidad bonaerense “maneja todo Sergio Massa”, a quien catalogó de tener una “íntima relación” con Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y en la provincia santiagueña ocurriría lo mismo por la aparición de Gerardo Zamora, gobernador, a quien acusó de tener “familiares adentro del sistema judicial”.

Además, el legislador porteño Matías Yofe agregó que la denuncia puede “terminar en una intervención federal”, aseguró que deben “trabajar a paso firme y con documentación respaldatoria”, afirmó que “está totalmente infectado de gente afín a Toviggino” y sentenció que “la Coalición Cívica está sacando a la luz algo de lo que nadie quería hablar”.