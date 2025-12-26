Centenario: tras agonizar casi una semana, murió la mujer baleada por su expareja

El deceso se produjo en las últimas horas y causó una gran conmoción en familiares y amigos. El femicida se había suicidado tras dispararle.

La mujer había sido baleada el domingo pasado en Centenario y agonizó casi una semana.

Luego de agonizar por casi una semana, Mónica María Florencia Rodríguez, de 35 años, murió en el hospital Castro Rendón de esta capital. La lamentable noticia ya fue confirmada por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) que también indicaron que este sábado se realizará la autopsia de rigor. La mujer había sido baleada en la toma Familias Unidas de Centenario por su expareja, Fernando Gabriel Gómez. Tras dispararle, se suicidó.

Rodríguez había sufrido una delicada herida de bala en la cabeza y su situación fue crítica desde un primer momento. “Está luchando por su vida”, había anticipado en el inicio de esta semana el comisario inspector Juan Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal . El intento de femicidio tuvo lugar el domingo pasado, cuando policías intentaban dialogar con el femicida.

El hecho se registró en el sector de Formosa y Agrimensor Arriaga, en la toma Familias Unidas, luego de que la mujer activara e l Botón de Alerta Personal (B.A.P.) , conocido como Botón Antipánico. Minutos después de recibida la señal de auxilio, personal policial se dirigió al lugar y, durante la aproximación, se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del domicilio.

Al arribar los efectivos, se encontraron con una mujer baleada y un hombre sin signos vitales en el interior de la vivienda. Ante este escenario, la escena fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de Criminalística y de la fiscalía interviniente, mientras se solicitaba asistencia médica de urgencia para la víctima.

La víctima permaneció todos estos días con pronóstico reservado luego de haber recibido un disparo de arma de fuego en la zona frontal del rostro, lesión de extrema gravedad que obligó a su traslado de urgencia al Castro Rendón, donde ingresó en código rojo.

De acuerdo a la información oficial, la mujer fue sometida a una serie de intervenciones médicas y sufrió complicaciones severas.

"Lesión encefálica severa"

El Hospital Provincial Neuquén resaltó en su primer parte médico que Rodríguez ingresó el día 21 de diciembre, derivada desde la ciudad de Centenario. "Presenta una herida de arma de fuego a nivel craneal y de cuello, con lesión encefálica severa. Su estado general es crítico y el pronóstico es reservado".

Por su parte, Barroso precisó que, en paralelo a la evolución clínica, la causa judicial tenía cuestiones periciales pendientes. Entre ellas, se esperaba la intervención del médico forense, quien debía confirmar con el equipo médico tratante si el proyectil de plomo fue extraído o permanecía alojado en el cuerpo de la víctima.

Usuaria de un botón antipánico

Desde el Ministerio de Seguridad se informó también en un primer momento que la mujer era usuaria activa del sistema B.A.P., una herramienta destinada a personas en situación de riesgo por violencia de género. El dispositivo había sido entregado el pasado 12 de diciembre, pocos días antes del ataque, y su activación permitió una rápida respuesta policial, aunque no evitó el desenlace de violencia extrema.

El agresor fue identificado como Fernando Gabriel Gómez, quien, según la información oficial, se quitó la vida tras efectuar el disparo contra su ex pareja. Barroso confirmó que el arma utilizada fue una pistola 9 milímetros que fue secuestrada junto a otros elementos de interés para la causa. Su fallecimiento fue constatado en el lugar por personal de emergencias y posteriormente se dio intervención a Criminalística para las pericias correspondientes.

Las autoridades confirmaron además que, durante la misma jornada del domingo, la mujer había realizado una activación previa del Botón de Alerta Personal. Ese primer alerta ocurrió horas antes del ataque, cuando la víctima manifestó que su agresor se encontraba fuera del domicilio. En esa ocasión, un móvil policial se entrevistó con ella y constató que se encontraba en buen estado de salud.

Según se consignó en el parte oficial, la mujer indicó que el hombre se había retirado del lugar a bordo de un auto, sin aportar mayores datos sobre el vehículo ni el destino. En ese contexto, la usuaria manifestó que no realizaría el escrito correspondiente ni una denuncia formal, por lo que no se dispusieron medidas judiciales adicionales en ese momento.

Tras el ataque, en el lugar trabajaron peritos de Criminalística, efectivos policiales y autoridades judiciales, quienes continúan con las actuaciones de rigor. La fiscal del caso es Guadalupe Inaudi.