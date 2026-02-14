Tremendos testimonios: un afilador de cuchillos siembra el terror entre los vecinos

Los residentes de los barrios Sayhueque y Villa Obrera muestran su preocupación. Se trata de una modalidad en auge.

Una particular denuncia pública se conoció en los últimos días y encendió las alarmas de la población de Centenario, luego de que varios vecinos aseguraran que un afilador de cuchillos cambia los precios del servicio brindado de forma exorbitante y, para exigir el pago, los amenaza de forma violenta .

El hecho fue expuesto por una vecina del barrio Sayhueque en diálogo con el sitio Centenario Digital. La víctima señaló que el hombre, que tenía puesta una gorra y poseía varios tatuajes en su cuerpo, en un primer momento dijo que le cobraría 10 mil pesos por afilar cada cuchillo . Sin embargo, al momento de finalizar las tareas, exigió el pago de 80 mil pesos.

Ante esta situación, la mujer, indignada, se negó a pagar, pero la reacción del sujeto fue totalmente violenta . El mismo la amenazó y finalmente la víctima accedió a pagar el dinero no acordado.

La denunciante aseguró que luego el afilador se marchó, pero recalcó que no es la primera vez que ocurre este tipo de estafas en el barrio, por lo que los vecinos permanecen en alerta. Si bien no pudo precisar que se trate del mismo hombre, la modalidad es la misma.

afilador.jpg

Más denuncias del afilador violento

Esta misma semana se registró un hecho similar en el barrio Villa Obrera, cuando una mujer se acercó con su tijera y un cuchillo para afilar y, al momento de pagar, el afilador le pidió más de 70 mil pesos por cada elemento. Con temor, la vecina y su hija decidieron pagar el monto para evitar represalias.

Según las denuncias de otros vecinos en las redes sociales, este tipo de estafas se viene repitiendo desde fines del 2025 en la ciudad. Sin embargo, ahora se logró identificar que se trataría de tres hombres que se distribuyen en el territorio buscando mujeres adultas mayores para engañar y amenazar.

afilador cuchilloss

El mismo cuento, distinta ciudad

En noviembre del 2025, vecinos de Neuquén denunciaron a un hombre que recorrería las calles de la ciudad estafando con el afilamiento de cuchillos. La situación fue expuesta en el grupo de Facebook "Clasificados B° Confluencia y alrededores NQN", donde compartieron sus experiencias con un afilador.

Según los relatos de las víctimas, el hombre ofrecía sus servicios por determinado monto, pero terminaba cobrándoles un precio exorbitante. Una de las víctimas aseguró haber pagado 120 mil pesos por cuatro cuchillos.

Otra denuncia aún más grave resaltó que el señor, al que describieron como “morocho, flaco, pelo rapado, con un arito con una cruz en la oreja derecha y de nombre Elio”, le quiso sacar 500 mil pesos por afilar tres tijeras.

Lamentablemente, este tipo de historias terminan empañando un oficio antiguo, que sobrevive en nuestro país gracias a unas pocas personas.