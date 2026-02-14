Neuquén al límite y preocupación por la crisis hídrica: el año podría ser el más seco del último siglo

El verano más seco en un siglo pone presión sobre el agua potable. La Provincia despliega un plan integral para garantizar el abastecimiento.

La provincia de Neuquén y toda la región transita un escenario hidrológico y climático excepcional, en un verano que se encamina a ser el más seco de los últimos 100 años , de acuerdo con los registros técnicos disponibles. Así lo informó el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

En el informe publicado, se detalla que el Gobierno provincial activó una estrategia integral basada en monitoreo científico, inversión en infraestructura hídrica, gestión preventiva y planificación territorial.

El año hidrológico que finalizará el 31 de marzo podría convertirse en el más seco del último siglo en gran parte del país, según análisis de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Los registros actuales superan el umbral crítico de 1998 , hasta ahora considerado año de referencia, y muestran niveles más bajos en cuencas, lagos y acuíferos.

crisis hidrica agua El Gobierno de Neuquén definió la política hídrica como eje estratégico.

Sistemas hídricos en niveles mínimos

Los informes técnicos indican que los sistemas hídricos llegan al cierre del verano con niveles excepcionalmente bajos. La combinación de un invierno con escasas nevadas y un período estival seco provocó un fuerte agotamiento de los suelos, que necesitarían lluvias sostenidas para iniciar la recuperación de caudales.

Especialistas estiman que para estabilizar el sistema serían necesarios entre 300 y 400 milímetros de precipitaciones durante el otoño, principalmente en abril y mayo, meses clave para la recarga. Lagos estratégicos como Lago Aluminé y Lago Huechulafquen funcionan como reservorios naturales, aunque su recuperación depende de precipitaciones continuas.

crisis hidrica 01

El escenario se ve agravado por el aumento sostenido de las temperaturas. En la provincia se registran más días extremos y noches con escaso descenso térmico, lo que incrementa la demanda de agua y energía, además de elevar el estrés térmico en la población.

Cambio climático e impacto local

Desde el área ambiental señalaron que el calor extremo es cada vez más frecuente e intenso, y se combina con sequías prolongadas. En Neuquén se observa un ascenso progresivo de la isoterma de 0°C, fenómeno que reduce la acumulación de nieve —reserva natural clave— y altera los ciclos de deshielo que alimentan los ríos.

En paralelo, los caudales muestran tendencias negativas y modificaciones en su régimen, con impacto directo en el consumo humano, el riego, la recreación, la producción y la generación de energía.

Inversión y obras para garantizar el servicio

Frente a este panorama, el Gobierno provincial definió la política hídrica como eje estratégico. Actualmente se ejecuta un plan de inversión en agua potable y saneamiento que supera los 90.000 millones de pesos en obras distribuidas en todo el territorio.

El programa incluye ampliaciones de plantas potabilizadoras —entre ellas la de Mari Menuco—, nuevas redes de agua y cloacas, cisternas de almacenamiento, acueductos, perforaciones y mejoras operativas, bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.

crisis hidrica 1

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) explicaron que, si bien los sistemas producen volúmenes suficientes para cubrir las necesidades básicas, durante las olas de calor el consumo excesivo supera los parámetros de diseño, lo que puede generar bajas de presión o faltantes temporales en sectores puntuales.

Medidas preventivas y planificación climática

La provincia mantiene medidas preventivas ante el riesgo de incendios, con prohibición de hacer fuego y refuerzo de controles, en un contexto de emergencia ígnea e hídrica. También se fortalecen los sistemas de monitoreo ambiental y sanitario.

Fenómenos como las floraciones de cianobacterias, favorecidas por altas temperaturas y estancamiento del agua, son abordados mediante acciones coordinadas entre Ambiente, Salud, EPAS, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén y municipios.

Además, Neuquén cuenta con un Plan de Acción Climática construido de manera participativa, que orienta políticas de adaptación y mitigación. En el plano urbano y territorial se incorporan criterios de arbolado, sombra, drenajes y planificación del uso del suelo para reducir impactos ante eventos extremos.

Desde el Gobierno recordaron que la infraestructura sanitaria se planifica bajo parámetros establecidos por organismos internacionales y que el uso responsable del agua resulta clave para sostener el abastecimiento, especialmente en escenarios de alta demanda.