Tiene 82 años y un cuerpo de 30: el caso de Juan López sorprende a los especialistas

Gana maratones y bate récords mundiales. Su cuerpo experimenta condiciones inusuales. Expertos en envejecimiento le realizaron varios estudios.
Juan López, un hombre de 82 años, gana maratones y bate récords. Entrena diariamente y mantiene un 77% de su masa muscular, algo propio solamente de una persona de 30 años. ¿El secreto del atleta? genuinamente, ninguno.
Varias universidades tratan de encontrar la explicación a su juventud, aunque aún no han podido explicarla a ciencia cierta. Sin embargo, Juan López parece tenerlo claro: la clave para mantenerse joven es hacer deporte y mantenerse activo. "Mucho es genética, pero también entrenamiento", asegura.
Para Juan, todo cambió a los 66 años, cuando comenzó a correr. En ese momento fue que el hombre intentó correr una milla por primera vez. Se acababa de jubilar tras haber pasado toda su vida laboral como mecánico en Toledo, España. Durante todos esos años, nunca se había entrenado como atleta ni había hecho mucho ejercicio. No pudo terminar esa primera milla.
Aquel deporte se convirtió en su vía de escape y su refugio y le permitió competir contra sí mismo. Tanto que en 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y en 2025 batió el récord mundial de 50 kilómetros, registros que resultan inalcanzables para la mayoría de corredores varias décadas más jóvenes.
El deporte, sumado a la alimentación consciente y saludable, le permite a Juan mantenerse joven. Algo que no solo hace por él, sino también por su mujer, para poder seguir cuidándola muchos años.
Expertos en envejecimiento le realizaron pruebas a Juan
Su éxito descomunal llamó la atención de un grupo de científicos europeos que estudian el envejecimiento. Invitaron a López a su laboratorio para realizarle exhaustivas pruebas. Sus hallazgos, publicados en enero en Frontiers in Physiology, son, a la vez, reveladores e “inspiradores”, dijo Julián Alcázar, científico especializado en ejercicio de la Universidad de Castilla-La Mancha en España y coautor del estudio en diálogo con Infobae España.
Los investigadores descubrieron que López tiene la mayor capacidad aeróbica registrada en un octogenario, equiparable a la de hombres sanos de entre 20 y 30 años. Sus músculos también absorben y utilizan el oxígeno de manera inusualmente eficiente.
Desde que comenzó a correr, el hombre fue aumentando su kilometraje hasta que a los 70 comenzó a competir.
Cuanto más envejecía, más lejos y más rápido corría. “Eso no es”, dijo Alcázar, haciendo una pausa para elegir sus palabras, “... usual”. Intrigados, Alcázar y sus colegas italianos pusieron a López García en una cinta de correr y en una bicicleta estática en su laboratorio y evaluaron su capacidad de resistencia, eficiencia de carrera, uso de combustible, potencia, absorción de oxígeno muscular y otras medidas de cómo responde su cuerpo al ejercicio de alta intensidad. También le preguntaron sobre su entrenamiento y alimentación.
En otros aspectos, su biología, biomecánica y entrenamiento parecen relativamente corrientes. En conjunto, la fisiología y el rendimiento de López García en sus 80 pueden contribuir a desmentir algunas suposiciones comunes sobre lo que es posible y normal al envejecer, concluyeron los investigadores, incluyendo si alguna vez es demasiado tarde para que el resto de nosotros enfrentemos esa primera milla.
