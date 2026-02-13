Tiene 82 años y un cuerpo de 30: el caso de Juan López sorprende a los especialistas

Juan López , un hombre de 82 años, gana maratones y bate récords. Entrena diariamente y mantiene un 77% de su masa muscular, algo propio solamente de una persona de 30 años. ¿ El secreto del atleta ? genuinamente, ninguno.

Varias universidades tratan de encontrar la explicación a su juventud, aunque aún no han podido explicarla a ciencia cierta. Sin embargo, Juan López parece tenerlo claro: la clave para mantenerse joven es hacer deporte y mantenerse activo. "Mucho es genética, pero también entrenamiento", asegura.

Para Juan, todo cambió a los 66 años, cuando comenzó a correr. En ese momento fue que el hombre intentó correr una milla por primera vez. Se acababa de jubilar tras haber pasado toda su vida laboral como mecánico en Toledo, España . Durante todos esos años, nunca se había entrenado como atleta ni había hecho mucho ejercicio. No pudo terminar esa primera milla .

Juan Lopez crédito Washington Post (1)

Aquel deporte se convirtió en su vía de escape y su refugio y le permitió competir contra sí mismo. Tanto que en 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y en 2025 batió el récord mundial de 50 kilómetros, registros que resultan inalcanzables para la mayoría de corredores varias décadas más jóvenes.

El deporte, sumado a la alimentación consciente y saludable, le permite a Juan mantenerse joven. Algo que no solo hace por él, sino también por su mujer, para poder seguir cuidándola muchos años.

Expertos en envejecimiento le realizaron pruebas a Juan

Su éxito descomunal llamó la atención de un grupo de científicos europeos que estudian el envejecimiento. Invitaron a López a su laboratorio para realizarle exhaustivas pruebas. Sus hallazgos, publicados en enero en Frontiers in Physiology, son, a la vez, reveladores e “inspiradores”, dijo Julián Alcázar, científico especializado en ejercicio de la Universidad de Castilla-La Mancha en España y coautor del estudio en diálogo con Infobae España.

Los investigadores descubrieron que López tiene la mayor capacidad aeróbica registrada en un octogenario, equiparable a la de hombres sanos de entre 20 y 30 años. Sus músculos también absorben y utilizan el oxígeno de manera inusualmente eficiente.

Juan Lopez atleta

Desde que comenzó a correr, el hombre fue aumentando su kilometraje hasta que a los 70 comenzó a competir.

Cuanto más envejecía, más lejos y más rápido corría. “Eso no es”, dijo Alcázar, haciendo una pausa para elegir sus palabras, “... usual”. Intrigados, Alcázar y sus colegas italianos pusieron a López García en una cinta de correr y en una bicicleta estática en su laboratorio y evaluaron su capacidad de resistencia, eficiencia de carrera, uso de combustible, potencia, absorción de oxígeno muscular y otras medidas de cómo responde su cuerpo al ejercicio de alta intensidad. También le preguntaron sobre su entrenamiento y alimentación.

En otros aspectos, su biología, biomecánica y entrenamiento parecen relativamente corrientes. En conjunto, la fisiología y el rendimiento de López García en sus 80 pueden contribuir a desmentir algunas suposiciones comunes sobre lo que es posible y normal al envejecer, concluyeron los investigadores, incluyendo si alguna vez es demasiado tarde para que el resto de nosotros enfrentemos esa primera milla.