Un conductor de 60 años perdió el control y protagonizó un vuelco sobre la Ruta 22

El accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada de este viernes en cercanías a la localidad de Zapala.

Un nuevo siniestro vial se produjo en la Ruta 22 . Esta vez ocurrió a la altura del kilómetro 1385 y fue protagonizado por un hombre de 60 años, que perdió el control del vehículo y terminó en un vuelco sobre la calzada.

El conductor y único ocupante del automóvil no sufrió lesiones de consideración dado que logró salir por sus propios medios. Posteriormente fue derivado al Hospital de Zapala. Según relató el subcomisario Julio Soto, jefe a cargo de la División Tránsito de Zapala, fueron alertados del siniestro vial a las 5.20 de este viernes de un hombre de 60 años que conducía un Volkswagen Gol Trend.

“Al arribar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico explicaron que en el auto había un ocupante que salió por sus propios medios del vehículo . Sería un hombre con domicilio en Cutral Co”, indicó el subcomisario a LM Neuquén .

Soto agregó que, de acuerdo al relato que el propio protagonista realizó, perdió el control de su automóvil produciendo un derrape y posterior vuelco. Afortunadamente, el hombre no sufrió heridas de mayor consideración, estaba consciente al momento de ser entrevistado, aunque por precaución fue derivado al hospital local.

Vuelco en el acceso a Zapala

A menos de 24 horas, tambén se registró un vuelco en Zapala, pero en la Ruta 14. Tres vehículos fueron protagonistas de un accidente de tránsito sobre la Ruta 14, en uno de los accesos a la ciudad de Zapala. Afortunadamente no hubo lesionados de consideración, a pesar de la espectacularidad del vuelco.

El siniestro vial tuvo lugar pasado el mediodía de este último jueves. Según relató el subcomisario Julio Soto, jefe a cargo de la División Tránsito de Zapala, el personal del área intervino a las 12.50 en un incidente en la Ruta 14, intersección con la calle Darío Podestá de esa ciudad que conecta con Mariano Moreno.

vuelco- Zapala- Ruta 14-3 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Indicó que hubo “tres vehículos estuvieron involucrados: un auto Chevrolet Aveo que lo conducía una mujer de 58 años que circulaba en sentido oeste-este por la Ruta 14 hacia Mariano Moreno. También una camioneta Renault Kangoo, conducida por un señor de 58 años de Aluminé, y una Ford Ranger, cuyo conductor es de la localidad.

“De acuerdo al relato de los protagonistas, el conductor de la Kangoo, que estaba detrás de la Ranger esperando para girar a la izquierda, no se percató de la presencia del vehículo conducido por la señora debido al reflejo del sol. Se dispuso a girar a la izquierda e impactó primero con el Chevrolet y después chocó contra la Ford Ranger”, detalló Soto sobre la dinámica del siniestro.

El subcomisario explicó que en el lugar del incidente no hay semáforo; que está cien metros atrás. E indicó que “la prioridad de paso la tenía la señora que venía por la ruta. Se realizaron las instrucciones correspondientes al conductor de la Kangoo por no haber dado el paso”. Al tiempo que añadió que no se realizaron pruebas de alcoholemia porque no se requirió.