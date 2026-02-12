Quién es la mujer que falleció tras volcar en la Ruta 43, en el norte neuquino

La víctima tenía 38 años y era oriunda del norte neuquino. Viajaba sola cuando perdió el control de su camioneta y salió despedida del vehículo.

Un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta 43 , en el paraje La Laja, dejó como saldo una mujer fallecida . La conductora, de 38 años, viajaba sola y perdió el control del rodado, que terminó volcado fuera de la calzada.

El hecho se registró este miércoles cuando el vehículo circulaba en sentido norte-sur y, por causas que son materia de investigación, derrapó, se salió de la vía y volcó, quedando detenido en la zona de seguridad de la ruta. No hubo participación de terceros vehículos, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar intervino personal policial que realizó las primeras actuaciones, relevó la escena y tomó testimonios. Un testigo presencial explicó cómo se produjo el siniestro y ratificó que no hubo otro rodado involucrado.

La mujer fallecida fue identificada como Anabel Muñoz, de 38 años, con domicilio en la localidad de Las Ovejas, en el norte de la provincia de Neuquén. Era la única ocupante de la camioneta al momento del accidente.

vuelco fatal en las ovejas

Muñoz conducía una camioneta Toyota Hilux blanca cuando perdió el control de la unidad, lo que derivó en un vuelco tipo “campana” que dejó el vehículo depositado en la zona de seguridad, con su frente orientado hacia el noreste.

La víctima salió despedida del habitáculo

De acuerdo con el informe policial, la conductora salió despedida del interior del vehículo, sin que se detectaran indicios del uso del cinturón de seguridad. Tampoco se constató el despliegue de los airbags, pese a la deformación frontal que sufrió la camioneta tras el impacto.

La mujer quedó tendida fuera del rodado, en cercanías del alambrado perimetral lindante a la ruta, y presentaba lesiones visibles en la cabeza. Fue trasladada en ambulancia al hospital de Las Ovejas y, debido a la gravedad de su estado, posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad en Chos Malal.

Desde la Comisaría 30°, de Andacollo, se mantuvo comunicación con el nosocomio, desde donde se informó la necesidad de realizar cortes sanitarios en la localidad de Chos Malal para facilitar el traslado y la atención médica.

Comisaría-Andacollo.jpg

La situación fue informada al fiscal de turno, el doctor Salgado, a las 11:48, quien fue interiorizado sobre las actuaciones realizadas y los elementos recolectados en la escena. En esa instancia, no se dispuso el secuestro del vehículo involucrado.

Posteriormente, a las 12:15, se procedió a la entrega de la documentación y del rodado a un familiar de la víctima. El procedimiento se realizó en presencia de un testigo, y se gestionó el servicio de grúas para el traslado de la camioneta.

La muerte de la mujer generó consternación en la comunidad de Las Ovejas y en la región norte de Neuquén, donde residía. Ante la gravedad del siniestro, desde las autoridades recordaron la importancia del uso del cinturón de seguridad y del respeto a las normas de tránsito, al señalar que en vuelcos y siniestros de alta energía la protección del habitáculo y los sistemas de retención resultan determinantes para reducir la gravedad de las lesiones.