Tragedia en Las Ovejas: una mujer murió tras volcar en la Ruta 43

El siniestro fatal ocurrió este miércoles en el sector de La Laja. La víctima tenía 38 años y era una vecina de la localidad.

Este miércoles, la ruta provincial 43 de Neuquén se cobró una nueva víctima fatal . Un triste desenlace ocurrió cuando una mujer perdió el control de su camioneta en cercanías de Las Ovejas y volcó de forma violenta . Pese a ser trasladada a distintos centros de salud, las heridas sufridas le impidieron sobrevivir y murió .

Según la información aportada por el Comisario Inspector Daniel Rivas , la víctima tenía 38 años y era oriunda del norte neuquino. La conductora circulaba sola a bordo de su pick-up Toyota Hilux blanca cuando derrapó, salió de la ruta y, tras dar varios tumbos, volcó , quedando sobre la banquina en posición normal.

Rivas confirmó que el siniestro tuvo lugar a la altura del sector conocido como La Laja . Tras el hecho, la víctima fue trasladada al hospital de Las Ovejas ; sin embargo, horas después fue derivada al nosocomio Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal.

Lamentablemente, esta tarde, las autoridades confirmaron su fallecimiento. Además, indicaron que la mujer no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que salió despedida del vehículo. Esto se sumó al hecho de que los airbags no se desplegaron al momento del accidente.

vuelco fatal en las ovejas

La noticia enlutó a la comunidad de Las Ovejas, ya que se trataba de una vecina de la localidad. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima.

En el operativo, intervino personal de la Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, que iniciaron las diligencias correspondientes para determinar los motivos del siniestro.

Tremendo vuelco en la Ruta 237

Este lunes se registró un impactante vuelco en la Ruta 237, cuando una camioneta perdió el control tras desprenderse la casilla rodante que remolcaba, presuntamente por una fuerte ráfaga de viento. Los ocupantes sufrieron golpes y debieron ser asistidos en el lugar, aunque no presentaron heridas de gravedad.

El hecho ocurrió por la tarde en inmediaciones de Villa El Chocón, en dirección hacia San Carlos de Bariloche. El tránsito se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y control en la zona.

El impacto provocó daños materiales en la camioneta y en la casilla, que quedó sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un operativo para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes.

Vuelco de camioneta y casilla en la ruta 237

Los ocupantes del vehículo resultaron con golpes y lesiones leves, por lo que fueron asistidos en el lugar por personal de salud. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y equipos sanitarios, que realizaron tareas de asistencia, señalización y ordenamiento del tránsito vehicular. La circulación estuvo reducida por momentos mientras se retiraban los vehículos siniestrados y se despejaba la calzada.