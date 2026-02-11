Super Días Carnaval de BPN: beneficios de cuotas y descuentos para clientes

Promoción de 12 cuotas sin interés y 10% de descuento sin tope para rubros como alojamientos, agencias de viajes, restaurantes y transporte.

El Banco Provincia del Neuquén ( BPN ) lanzó la propuesta de “ Super Días Carnaval” , pensada para acompañar a las familias que planean viajar, salir a comer o disfrutar de actividades durante el fin de semana largo. Se trata de una promoción que estará disponible del 10 al 16 de febrero de 2026 , con más cuotas sin interés y descuentos sin tope para todos sus clientes.

Los que aprovechen la oportunudad y realicen compras en los rubros alojamientos, agencias de viajes, restaurantes y transporte podrán acceder a las 12 cuotas sin interés más 10% de reintegro con tarjeta de crédito Confiable o hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa y Mastercard del BPN.

Desde la entidd bancaria puntualizaron Es importante destacar que el reintegro se verá reflejado en el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito.

Una oportunidad para disfrutar más

Desde el BPN indicaron que el “Super Días Carnaval” apunta a impulsar el turismo regional y ofrecer a los clientes facilidades reales para planificar escapadas, viajar o disfrutar la gastronomía local durante una de las fechas más elegidas del verano.

La promoción es válida solo en comercios adheridos que pueden consultarse en el sitio web www.bpn.com.ar en donde también se pueden solicitar las tarjetas del banco para aquellos que quieran solicitarlas y aprovechar todos los beneficios que ofrece BPN.

Para mayor información sobre los comercios participantes, bases y condiciones está disponible en la página web oficial del BPN.