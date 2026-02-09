Destrozaron un cajero del BPN en Provincias Unidas: vecinos denuncian vandalismo y falta de control

Una vecina aseguró que en el barrio se encuentran sufriendo una seguidilla de robos. Reclaman más seguridad y respuestas.

Los vecinos denuncian que los hechos de vandalismo son realizados por jóvenes del mismo barrio.

Un nuevo episodio de vandalismo generó preocupación en el barrio Provincias Unidas , donde desconocidos destrozaron un cajero automático del Banco Provincia del Neuquén (BPN) . Vecinos aseguraron que el hecho se suma a una larga lista de daños en espacios públicos y privados, y denunciaron que viven con miedo ante la falta de controles y respuestas por parte de las autoridades.

La situación fue advertida por la vecina Patricia Alonso, quien relató que se acercó al cajero para realizar una operación y se encontró con el dispositivo fuera de servicio y con la pantalla completamente destruida. Según contó, el primero en notar la situación fue un vecino que llegó al lugar unos instantes antes que ella y le advirtió que el cajero estaba roto y que no podía utilizarse.

Al acercarse, notó el daño y decidió no ingresar por temor. “Vi a tres chicos fumando en la zona y me dio miedo. Seguí caminando, pero después volví para sacar fotos y denunciar lo que estaba pasando”, explicó en declaraciones radiales.

Alonso aseguró que el episodio del cajero no es un hecho aislado y que el vandalismo es una constante en el sector. En ese sentido, mencionó que en la plaza Néstor Aguilar, ubicada sobre calle Islas Malvinas al 1600, los juegos infantiles fueron destruidos en reiteradas ocasiones, algunos incluso incendiados, y los cestos de basura quemados.

Cajero automatico en el barrio Provincias Unidas

También indicó que la plaza permaneció sin iluminación durante varios días, pese a los reclamos realizados por vecinos a la comisión vecinal. “Estamos cansados de que no dure nada. No duran los juegos, no duran las luces y ahora tampoco el cajero”, señaló.

La vecina afirmó que los autores de los destrozos serían jóvenes del propio barrio y de sectores cercanos como Sapere, que suelen reunirse en la zona. “Se sabe más o menos quiénes son, dónde viven, se los conoce porque son nacidos y criados en el barrio”, sostuvo.

Según su testimonio, los daños no estarían vinculados a intentos de robo del dinero del cajero, sino a actos de vandalismo sin un objetivo económico. “No tienen elementos para robar, rompen con piedras o palos solo para hacer daño”, agregó.

El cajero del BPN afectado es uno de los más utilizados por los habitantes de Provincias Unidas, especialmente por adultos mayores y beneficiarios de planes sociales. Tras el daño, los vecinos deberán trasladarse a otras terminales ubicadas en Carmen de Patagones y Alderete, o en la calle Río Diamante, donde funciona la comisión vecinal de Villa Farrel y una posta policial.

“Es un cajero con muchísimo movimiento. Ahora hay que ir más lejos para cobrar o hacer trámites básicos”, explicó Alonso, quien remarcó que la rotura afecta especialmente a quienes no tienen movilidad propia.

Cajero automatico en el barrio Provincias Unidas (1)

Inseguridad y convivencia cotidiana con temor

Además del vandalismo, la vecina describió un escenario de inseguridad que afecta la vida diaria en el barrio. Mencionó robos de ruedas de auxilio, daños en vehículos, robos de autos y ataques contra colectivos del transporte público.

También relató episodios de intimidación en paradas de colectivos, donde vecinos y pasajeros sienten temor al esperar el transporte. “Una señora me pidió que me quedara con ella hasta que llegara el colectivo porque tenía miedo. Es terrible vivir así”, expresó.

Alonso sostuvo que los vecinos realizaron denuncias y reclamos a la comisión vecinal y a canales municipales como el 147, pero que la situación no cambia. “Se hacen denuncias, se mandan fotos, se avisa dónde se juntan, pero todo sigue igual. El problema es social, pero también falta control”, afirmó.

Indicó además que la presencia policial es esporádica y que, si bien hay recorridas en moto, no alcanzan para prevenir los hechos. “A veces pasa un patrullero, pero en general sabemos que en ciertas zonas es peligroso, incluso para tomar el colectivo”, añadió.

Consumo de drogas y violencia

La vecina también advirtió sobre el consumo de sustancias en la vía pública y la comercialización durante la noche, una problemática que, según afirmó, es conocida por los vecinos y denunciada en reiteradas ocasiones. “De noche hay comercialización, de día siguen consumiendo. Lo denunciamos, pero no pasa nada”, señaló.

Este escenario genera preocupación entre los residentes, que aseguran vivir encerrados o modificar sus rutinas por miedo a situaciones de violencia o robos.

Vecinos de Provincias Unidas reiteraron su pedido de mayor presencia policial, iluminación en espacios públicos, controles permanentes y políticas sociales para abordar la problemática del consumo de drogas y la violencia juvenil.