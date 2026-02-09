Fuerte choque a dos policías motorizados a metros de la Autovía Norte: ¿Qué se sabe?

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en la Casimiro Gómez. Los test de alcoholemia dieron negativo.

Este viernes por la mañana un choque ocurrido 200 metros antes de llegar a la Autovía Norte dejó como saldo a dos policías motorizados con lesiones leves y daños materiales en ambos vehículos. De acuerdo a la información oficial, pese a la fuerte caída ninguno presentó heridas de gravedad y ambos llevaban casco colocado al momento del hecho.

El siniestro vial acontenció alrededor aprximadamente a las 7:30 sobre la calle del oeste neuquino Casimiro Gómez. Según explicó el oficial principal Patricio Retamal , el hecho involucró a un Peugeot 208 conducido por un hombre de 36 años, oriundo de la provincia de Río Negro, y una moto de 200 centímetros cúbicos.

De manera preventiva, intervino personal del SIEN, que trasladó a los lesionados al hospital Heller , donde se les realizaron curaciones.

choque policias casimiro (2)

Cómo fue el choque

En la moto se trasladaban dos efectivos policiales: un hombre de 27 años que conducía el rodado y una mujer de 26 años que viajaba como acompañante.

El oficial principal Sandro Rematal, de la División Tránsito de Neuquén, informó a LM Neuquén que ambos se dirigían a tomar servicio en una unidad investigativa y circulaban en sentido norte por Casimiro Gómez cuando el autol intentó realizar una maniobra de sobrepaso.

Durante esa maniobra, el Peugeot tocó a la moto, lo que provocó una colisión por alcance. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto perdió la estabilidad y ambos ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica y la banquina. Afortunadamente, el automovilista frenó y no sucedió una tragedia.

choque policias casimiro (3)

En el lugar trabajó personal de la División Tránsito Neuquén, área judicial, junto a efectivos del Gabinete de Accidentología Vial y de la Comisaría 18. Además, se controló la documentación de los involucrados y se realizaron test de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos.

El impacto provocó daños materiales, entre ellos el desprendimiento del paragolpes del automóvil y raspaduras en ambos vehículos. Durante las diligencias de rigor, se implementó un operativo de ordenamiento vehicular sobre la calzada y la banquina, con reducción del tránsito a un solo carril, aunque la circulación no fue interrumpida por completo.

Múltiple choque en Ruta 7

Tres personas resultaron lesionadas en un choque múltiple sobre la Ruta 7, a la altura de San Patricio del Chañar, próximo a una nueva rotonda del sector batería 3. El accidente de tránsito ocurrido el 5 de febrero estuvo protagonizado por un camión, una camioneta y un auto, de acuerdo a la información que publicó el portal Chañar Digital de esa localidad.

Se informó que una mujer junto a su hijo fueron derivados al Hospital de Añelo, quienes viajaban en el auto por escoriciaciones y politraumatismos. Además, del conductor de la camioneta del que se decidió su traslado para una mejor asistencia. En tanto, luego adelantaron que ninguno de los ocupantes recibió heridas de consideración.

Efectivos de la Comisaría Décima, Bomberos Voluntarios de Añelo y personal del SIEN, trabajaron en el lugar del accidente para asistier a los involucrados y ordenaron el tránsito en la zona.