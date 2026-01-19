La Provincia suma 436 agentes para reforzar la seguridad de la comunidad

A través de un decreto, se oficializó la incorporación de los flamantes policías. El personal se distribuirá en cuerpos de seguridad, bomberos y otras áreas.

Con el firme objetivo de reforzar la seguridad de los vecinos en todos los puntos de la provincia, el gobierno neuquino confirmó la incorporación de 436 nuevos agentes. La medida fue oficializada por un decreto. El gobernador Rolando Figueroa “lleva adelante una política sostenida de fortalecimiento, que incluye inversión en recursos humanos, equipamiento y modernización tecnológica”, destacaron en forma oficial.

La incorporación alcanza al personal destinado a los Cuerpos de Seguridad, Penitenciario, Técnico, Bomberos y Personal Civil, quienes fueron formados en las escuelas policiales provinciales y cumplieron con los requisitos académicos, psicofísicos y legales. Además, el ingreso responde a la necesidad de fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad operativa en todo el territorio neuquino, atendiendo el crecimiento poblacional.

Una estrategia integral

La gestión encabezada por Figueroa reafirma la seguridad como una política de Estado a través de incorporación de personal, la inversión en infraestructura y equipamiento, para fortalecer la prevención.

Se trata de una estrategia integral de inversión en seguridad, que incluyó la compra de móviles policiales, motos, chalecos, armamento y equipamiento para bomberos y tecnología aplicada a la prevención del delito, como sistemas de videovigilancia, centros de monitoreo y comunicaciones digitales.

Patrulleros Policía de Neuquén.

Por otra parte, desde el ministerio de Seguridad se viene trabajando de manera sostenida en la jerarquización del personal policial, a través de mejoras en la formación, programas de becas para aspirantes, incorporación de profesionales técnicos y fortalecimiento de áreas clave.

Además del recurso humano, en 2025 se dieron pasos claves en materia de incorporación de equipamiento de última generación. Entre las novedades destacadas, sobresalieron la compra de más de una veintena de drones.

Desde la cartera de Seguridad resaltaron las incorporaciones de los modelos FPV como el Avata 2 y de unidades de alto rendimiento como el Matrice 4T. “Renuevan el equipamiento con cámaras RGB (detecta colores primarios) y térmicas (detecta el calor), y amplían las posibilidades operativas, especialmente en escenarios con neblina, oscuridad o condiciones climáticas adversas. Otros, como el DJI Matrice 210, por el chasis y la configuración de los motores están preparados para vientos fuertes, lluvia moderada y polvo, indispensables en zonas cordilleranas o lugares como Zapala”, señalaron a la hora de brindar precisiones sobre las características de los nuevos equipos.

Drones para operativos especiales

Por otro lado, anticiparon que se encontraba en proceso de compra el DJI Dock 3, que “es una estación de acoplamiento avanzada diseñada para drones de la serie Matrice 4D y 4TD, concebida para soportar operaciones automatizadas y remotas 24/7. Esto permitiría automatización inteligente, resistencia a las inclemencias del tiempo y detención de obstáculos”.

Con pilotos de drones en formación constante y equipos que se adaptan a distintos terrenos, el ministerio de Seguridad apunta a responder en forma efectiva ante emergencias y reforzar los operativos en toda la provincia. “La tecnología no sólo aporta una cámara en el aire, permite cubrir y apoyar a los efectivos que deben ingresar a zonas agrestes o de difícil acceso. Es una herramienta que llegó para quedarse y que sigue creciendo”, afirmó el ministro Nicolini en su momento.