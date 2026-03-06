Tenía pedido de captura por lesiones graves y lo atraparon por un dato clave

El conductor estaba prófugo desde el 2024. La causa judicial es tramitada por la Fiscalía especializada en violencia de género y delitos sexuales.

Este viernes por la mañana, un operativo policial realizado por personal de la Comisaría 18 de la zona oeste de Neuquén permitió demorar a un hombre con pedido de captura vigente. El procedimiento tuvo lugar en el marco de las tareas de patrullaje preventivo que realizan las fuerzas de seguridad en la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.35, en la intersección de las calles Bezerra y El Búho, cuando los efectivos identificaron a un motociclista que circulaba en una moto de 150 cc de colores negro y anaranjado, la cual no contaba con chapa patente.

Al momento de verificar los datos en el sistema, los uniformados constataron que el hombre poseía un pedido de captura vigente desde agosto de 2024, por pedido de una causa judicial por lesiones graves agravadas. La misma fue tramitada por la Fiscalía especializada en violencia de género y delitos sexuales.

Dada la situación, se procedió a la demora del individuo. Posteriormente, fue trasladado a la unidad policial y puesto a disposición de la Justicia.

Además, los efectivos solicitaron la intervención de personal de Tránsito municipal, ya que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular. Los inspectores labraron el acta de infracción correspondiente y procedieron al secuestro de la motocicleta, que quedó bajo resguardo de las autoridades de tránsito.

Demoraron y expulsaron del país a cinco chilenos

Un impresionante operativo llevado adelante por el personal de la Dirección Delitos en un hotel ubicado sobre la Avenida Olascoaga en Neuquén terminó con cinco personas oriundas de Chile demoradas y expulsadas del país.

El hecho ocurrió en los últimos días en la capital. Alrededor de las 19, los investigadores recibieron información sobre la presencia de ciudadanos chilenos en un hospedaje. La sospecha sobre un posible hombre con pedido de captura vigente fue la pista clave.

Al momento de salir del hotel, los hombres fueron interceptados e identificados por las fuerzas de seguridad. Cuando corroboraron las identidades, detectaron inconsistencias en los datos filiatorios aportados y se procedió a su demora para averiguación de antecedentes.

Los efectivos consultaron con la Dirección Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile y confirmaron que los cinco hombres habían ingresado de manera ilegal al país. Además, uno de ellos registraba pedido de captura vigente en su país de origen, con prohibición de salida.

Sin embargo, la situación sumó otro grave hecho, ya que al momento de retirar sus pertenencias del hotel, uno de los demorados exhibió una valija que guardaba una pistola calibre 9, dos cargadores de pistola, 48 municiones 9 mm y un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos.

Finalmente, los cinco ciudadanos fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, que resolvió la expulsión inmediata del territorio argentino.

El operativo incluyó un dispositivo de seguridad especial para el traslado hasta la frontera, donde quedaron a disposición de las autoridades policiales chilenas.