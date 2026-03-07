El PJ neuquino, perdido en su propio laberinto

En medio del proceso de internas para definir la renovación de autoridades, y con fallos de la justicia electoral que sacaron de la cancha a dos listas, el parrillismo busca quedarse con un partido que en los últimos años sólo suma escándalos.

Como una película sin fin, el PJ neuquino vuelve a repetirse en episodios que lo alejan de una posible renovación , con el riesgo de quedar en manos de uno de los sectores más cuestionados, puertas adentro y fuera del partido.

Todo se vincula a las elecciones internas del próximo 15 de marzo donde, en principio, iban a competir tres listas pero que, por diferentes situaciones, hoy tiene a una sola nómina en carrera: la de " Peronismo para la Victoria" , que conduce el ex senador Oscar Parrilli y que lleva de candidato al ex intendente de Junín de los Andes, Juan Domingo “Chule” Linares .

¿Qué ocurrió con las otras dos listas? una de ellas, que postulaba al dirigente de la UOCRA, César Godoy , como candidato a presidente por el “Frente Peronista” , fue desafectada de esta contienda interna por un fallo de la justicia electoral, a partir de una presentación que hizo el parrillismo.

Según la resolución judicial, Godoy presentó avales con datos incompletos, inconsistencias en números de documento, firmas repetidas en distintas categorías, planillas sin certificación válida y desajustes entre la nómina proclamada y la documentación formal ingresada.

Sin embargo, se supo que el dirigente apeló el fallo a la Cámara Nacional Electoral y aún está a la espera de poder competir en las internas.

cesar godoy uocra

Expulsión

El último episodio de esta disputa dentro del PJ neuquino lo aportó una resolución de la Cámara de este jueves, que dio por tierra con un fallo anterior de la jueza Carolina Pandolfi.

La decisión del máximo órgano electoral avaló la decisión que tomó en su momento el Congreso Provincial del PJ, en mayo del año pasado en Zapala, por el cual se definió, entre otras cuestiones, la expulsión del partido de aquellos afiliados que fueron candidatos en 2023 por otros espacios políticos y sin autorización del Partido Justicialista.

En esa lista (más de 30 personas) figura el intendente de Vista Alegre, José Asaad, candidato a presidente del PJ por “Peronismo Territorial”, espacio que reúne a los peronistas que hoy están dentro del armado político del gobernador Rolando Figueroa. De hecho, entre los expulsados aparecen dirigentes que forman parte del Ejecutivo neuquino, como la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga; y el director Provincial de Planeamiento e Informática (del Ministerio de Gobierno, Mujeres y DDHH), Ignacio Armida.

Cimolai Zuñiga Servidio expulsados PJ

Fuentes del PJ confiaron en que esta lista será de la partida de igual manera y que habrá un corrimiento de la nómina. Es decir, que Assad no será candidato pero sí los que le sigan y que mantengan su condición de afiliados.

Más allá de lo que termine sucediendo y si, finalmente, estas dos listas impugnadas logran participar de las internas, lo que deja de fondo para analizar esta pelea sin cuartel dentro del peronismo de la provincia es que el sector que pretende quedar como único postulante a la conducción del partido fue también el encargado de los últimos armados electorales y, en gran parte, responsable de los magros resultados obtenidos.