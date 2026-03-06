Expulsan a Cimolai, Servidio, Zúñiga y otros dirigentes del PJ neuquino: el listado completo

Se trata de funcionarios y otros militantes que participaron en frentes electorales en las elecciones del 2023, sin avisar a su partido.

La Cámara Nacional Electoral avanza con el proceso para resolver la expulsión de decenas de afiliados del Partido Justicialista de Neuquén que participaron como candidatos por otras fuerzas políticas en las elecciones provinciales de 2023. Entre los nombres incluidos en el listado aparece el intendente de Centenario, Esteban Cimolai ; y los funcionarios provinciales Ana Servidio y Marcelo Zúñiga.

La situación fue formalizada a través de una notificación enviada por la apoderada del PJ neuquino, María Belén de los Santos, al presidente de la Junta Electoral partidaria, Ernesto Lagos. En el documento se informa que distintos afiliados del partido fueron oficializados como candidatos por otras agrupaciones políticas durante los últimos comicios provinciales.

Según se detalla en la comunicación, la información surge de las resoluciones de oficialización de candidaturas que forman parte del expediente que tramita ante la Cámara Nacional Electoral. En total, el listado incluye a más de treinta dirigentes que, pese a estar afiliados al justicialismo, compitieron en las elecciones representando a otros espacios políticos.

El intendente Esteban Cimolai y el diputado Javier Bertoldi. El intendente Esteban Cimolai junto a Javier Bertoldi.

Entre ellos aparece Cimolai, actual jefe comunal de Centenario, quien figura en la nómina junto a otros dirigentes de distintos puntos de la provincia. Entre los funcionarios provinciales, también se destacan Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat; Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción; e Ignacio Armida, director Provincial de Planeamiento e Informática (del Ministerio de Gobierno, Mujeres y DDHH).

De acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica del PJ, la participación como candidato por otra agrupación política sin autorización del partido constituye una falta grave que tiene como sanción la expulsión automática de la fuerza.

En la notificación enviada a la Junta Electoral partidaria se señala que esta situación encuadra en esas previsiones internas, por lo que corresponde avanzar con el proceso de exclusión de los afiliados involucrados.

No obstante, el documento aclara que la condición de afiliado -y la eventual pérdida de ese carácter- se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Nacional Electoral, en el marco del expediente correspondiente. Es decir, el proceso se encuentra en trámite en la justicia electoral, que deberá resolver de manera definitiva la situación de los dirigentes mencionados en el listado.

Captura-de-pantalla-2026-03-05-202606

La decisión se basa en la constatación de que estas personas fueron oficializadas como candidatos por otras fuerzas políticas en los comicios provinciales de 2023, lo que para el PJ constituye una violación a las normas internas del partido.

El caso de Cimolai es uno de los más relevantes dentro de la lista, debido a su rol institucional como intendente de Centenario. El jefe comunal construyó su carrera política inicialmente dentro del peronismo, fue afiliado en 2014 cuando se postuló por primera vez al cargo que ocupa, pero en los últimos años se consolidó en el escenario político local con su propio espacio Somos Centenario.

La inclusión de su nombre en el listado refleja ese distanciamiento político con la estructura partidaria del justicialismo neuquino.

justicia electoral

En total, el documento menciona a más de treinta afiliados que habrían incurrido en la misma situación, entre ellos dirigentes y referentes políticos que participaron en distintas listas durante las elecciones provinciales.

La resolución final de la Cámara Nacional Electoral será la que determine si estas expulsiones quedan definitivamente firmes dentro del padrón del PJ.

Mientras tanto, el proceso sigue su curso en la justicia electoral y marca un nuevo capítulo en las tensiones internas del peronismo neuquino, en un contexto de reconfiguración política dentro del partido tras las últimas elecciones provinciales.