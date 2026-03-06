Video: caos por el incendio en un camión de recolección de residuos en pleno centro neuquino

El insólito hecho ocurrió en la tarde de este viernes sobre Alberdi y Avenida Argentina. El fuego está controlado, aguardan informe de bomberos para determinar si fue intencional.

El humo comenzó a salir desde el interior del camión de recolección de residuos.

Alrededor de las 17 de este viernes, en pleno centro de esta capital, un camión del servicio de recolección de residuos municipal , comenzó a incendiarse, generando asombro y el rápido accionar de los bomberos. El fuego alertó a los transeúntes en Avenida Argentina y Alberdi, en horario pico.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , confirmó a LM Neuquén que el incendio, que se desató en el rodado, en pleno centro neuquino, quedó controlado tras el accionar del cuartel de Bomberos de la Policía.

El funcionario explicó que “aparentemente el fuego se desató luego de que el camión haya levantado dos contenedores a dos cuadras de ese lugar”. Dijo que, hasta el momento, se desconoce qué podría haberlo originado. Podría ser producto de una colilla de cigarrillo o de brasas que no hayan quedado debidamente apagadas.

“No sabemos qué lo ocasionó, esperamos los informes de Bomberos”, dijo y agregó que no fue como consecuencia de un desperfecto mecánica del camión.

Los camiones tienen un sistema mecánico por el que compacta la basura en el fondo del camión, por lo tanto queda fuera de la vista de los recolectores de residuos.

Corte de tránsito en el microcentro

Ante las llamas que afectaron tanto el interior del camión como en el ploteo del exterior, efectivos motorizados de la Policía Provincial cortaron el tránsito sobre calle Alberdi desde la Avenida Argentina.

De esa manera, los bomberos pudieron trabajar con la arteria despejada y lograron controlarlo. Haspert señaló que, a veces, es complicado apagar este tipo de residuos por el tipo de material inflamable como bolsas de nylon y plásticos que se suelen arrojar a los contenedores.

incendio- camión- recolección de residuos-2 Gentileza

Tras el informe de bomberos de la Policía, se conocerá si Cliba podrá o no hacer uso de la unidad en los próximos días para cumplir con el servicio en ese sector de la unidad.

incendio- camión- recolección de residuos-1 Gentileza Paula Sánchez

Ardió una camioneta

Una camioneta utilitaria quedó totalmente destruida tras sufrir un incendio hace una semana en la Ruta 67, conocida como la Ruta del Petróleo, en un sector cercano al acceso Benito Machado, en la ciudad de Centenario.

El escenario se registró alrededor de las once de la noche. El personal policial de la Comisaría 52 alertó la situación y dio aviso inmediato a la asociación de Bomberos Voluntarios, luego de detectar a la camioneta que ardía a un costado de la ruta.

Al arribar al lugar, la dotación enviada encontró a una Renault Kangoo blanca completamente tomada por las llamas, por lo que iniciaron las tareas para sofocar el fuego y evitar su propagación hacia la banquina o la vegetación cercana.

incendio ruta 67 ruta del petroleo

Patricio Álvarez, informó en su momento a LM Neuquén que la intervención logró extinguir las llamas pero los daños fueron totales, por la rápida propagación del fuego debido al viento de la meseta. "Cuando llega Bomberos la gente estaba ahí, pero obviamente se había alejado, porque también es una zona de muy difícil acceso a la comunicación", indicó.

Según el testimonio del conductor, que viajaba junto a otro trabajador de una empresa, mientras circulaban comenzaron a percibir olor a quemado proveniente de la Kangoo. Por este motivo, decidieron detener la marcha y descender rápidamente, ya que en pocos minutos el fuego se expandió sin posibilidad de controlarlo.