La increíble cifra de residuos que recolectó en los barrios el servicio Puerta a Puerta en 2025

Se trata de los operativos que realiza la Municipalidad de Neuquén en toda la ciudad. Cuál fue el comportamiento de los vecinos y qué pasará en 2026.

El operativo Puerta a Puerta es un dispositivo municipal de recolección de residuos voluminosos que recorre de manera programada los barrios de la ciudad. Permite a los vecinos disponer correctamente elementos que no pueden retirarse a través del servicio habitual , como restos de poda, muebles en desuso, electrodomésticos fuera de funcionamiento, chatarra y otros residuos de gran tamaño.

El operativo programó sus últimos recorridos durante la semana de Navidad, en el Distrito 7, y deja un balance positivo marcado por la reducción progresiva de residuos en la vía pública y la consolidación de hábitos de disposición responsable entre los vecinos.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , explicó que la evolución del programa puede medirse claramente al comparar los volúmenes actuales con los registrados una década atrás. “Comparando el 2025 con el 2015, que fue cuando iniciamos este gran operativo, la cantidad de toneladas han bajado. Eso hace a un operativo exitoso”, señaló el funcionario.

Puerta a Puerta, uno de los dispositivos centrales de la política de limpieza urbana, durante el 2025 alcanzó un total de 20.000 toneladas de residuos voluminosos recolectados en distintos sectores de Neuquén. La cifra equivale a 20 millones de kilos que fueron dispuestos en el Centro Ambiental, un volumen que, graficado en términos logísticos, representa unas 9.800 camionetas doble cabina 4×4 cargadas una al lado de la otra.

Comparación

En ese sentido, Haspert detalló que años atrás se retiraban entre 200 y 300 toneladas diarias, mientras que en la actualidad el promedio ronda las 70 toneladas por día entre los dos operativos simultáneos que se realizan en el este y el oeste de la ciudad, con picos de hasta 100 toneladas en barrios de alta densidad poblacional.

A lo largo del año, el operativo Puerta a Puerta alcanzó 49 barrios y 18 sectores de la ciudad, con un cronograma sostenido que se extiende de lunes a sábado, mientras que los domingos se realiza el retiro del residuo voluminoso previamente recolectado.

puerta3

Esta planificación permanente permitió que, en barrios de menor tamaño, con cuatro o cinco días de operativo, se retire la totalidad de los residuos dispuestos por los vecinos.

Haspert remarcó que la constancia del servicio es clave para explicar la disminución del volumen recolectado y la erradicación de microbasurales en distintos puntos de Neuquén.

Batería de higiene

El funcionario destacó que la ciudad cuenta con una “batería de servicios de higiene” que incluye al Puerta a Puerta como uno de los dispositivos más importantes, con un calendario anual previsible.

“La constancia nos fue mostrando que al vecino se le puede romper una heladera, cambiar un sillón o podar un árbol, y esa cantidad de residuos que encontramos afuera de cada domicilio cada vez es menor o directamente ya no tiene que sacar”, explicó.

puerta4

Según indicó, esa conducta es resultado de años de presencia sostenida del municipio en los barrios y de una política pública que garantiza alternativas formales para la disposición de residuos voluminosos.

Hábitos

En esa línea, Haspert subrayó que el operativo permitió modificar hábitos vinculados a la poda y al descarte de residuos, evitando prácticas que históricamente generaban focos de contaminación.

Relató que en muchos domicilios se observa que las ramas producto de la poda permanecen secas y acopiadas durante meses, lo que evidencia que los vecinos respetaron los períodos habilitados y aguardaron el paso del Puerta a Puerta para su retiro. “Eso es lo que queremos, que no sean utilizados ni los ríos, el Neuquén, el Limay, ni la barda de la ciudad”, afirmó, al destacar el impacto ambiental del programa.

El balance del año también da cuenta de la cobertura territorial alcanzada en las últimas semanas, con operativos en Don Bosco II, Don Bosco III, el área centro, Bardas Soleadas y Valentina, y la finalización del cronograma que fue el 23 de diciembre.

puertahasper

Haspert sostuvo que la organización del operativo responde a un esquema que se repite año tras año, lo que permite que cada barrio conozca con antelación, de manera aproximada, en qué mes se realizará el servicio. La información se canaliza a través de las comisiones vecinales y mediante folletería distribuida por inspectores municipales en los domicilios.

Haspert reconoció que, pese a la demanda permanente, no siempre es posible atender pedidos puntuales fuera del cronograma establecido. “Es muy difícil cuando un vecino quiere el servicio en una fecha especial. ¿A quién ponés primero y a quién último?”, planteó, y explicó que el calendario repetido en el tiempo permitió ordenar la cobertura y generar previsibilidad.

En 2026

En términos de proyección, Haspert indicó que el intendente Mariano Gaido expresó su decisión de sostener el operativo durante todo el 2026, evaluando de manera permanente su evolución.

“En algún momento esta ciudad va a estar impecable, los vecinos se van a apoyar solamente en los centros de transferencia y este operativo Puerta a Puerta habrá que cambiar de nombre, suspenderlo o llevar adelante otro tipo de servicio”, reflexionó.

Mientras tanto, señaló que el crecimiento de Neuquén exige acompañar ese proceso con servicios de higiene acordes a una ciudad que se proyecta como destino turístico y que necesita mantener estándares elevados de limpieza y cuidado ambiental.

El balance anual del Puerta a Puerta confirma así un cambio estructural en la gestión de los residuos voluminosos en Neuquén, con una reducción sostenida de los volúmenes recolectados, una mayor conciencia vecinal y un impacto directo en la protección del ambiente urbano y natural.

Los 20 millones de kilos retirados durante el 2025, que equivalen a miles de camionetas cargadas, representan no solo una magnitud logística, sino también el resultado de una política pública sostenida en el tiempo, basada en la presencia territorial, la planificación y la corresponsabilidad entre el municipio y la comunidad.