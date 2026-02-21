El emocionante testimonio de la pareja del tucumano desaparecido en Neuquén tras el hallazgo

Salvador Álvarez Cano, de 32 años, estuvo desaparecido durante varios días. Tras un intenso operativo, este viernes fue hallado con vida.

Después de varios días de intensa búsqueda, el tucumano desaparecido en Neuquén fue hallado con vida en un sector del paraje rionegrino de Villa Llaquín . La noticia trajo alivio para su familia y su pareja, quienes habían reportado su desaparición con profundo temor, por los problemas de salud mental que atraviesa.

El joven Salvador Álvarez Cano, de 32 años , había sido visto por última vez en Villa Traful mientras recorría la zona cordillerana. La extraña aparición de su vehículo Volkswagen Gol Trend blanco abandonado sobre la Ruta Nacional 237 motivó la rápida intervención de las autoridades.

El auto tenía el baúl abierto, la llave colocada y pertenencias personales en su interior, lo que incrementó la angustia por saber de Cano. Durante tres días, las distintas fuerzas de seguridad de Neuquén y Río Negro trabajaron incansablemente por agua, tierra y aire para dar con su paradero.

Finalmente, este viernes por la tarde, se supo que el hombre fue hallado vivo en un cañadón, en un sector donde la noche del jueves se habían detectado huellas. Fue rescatado en helicóptero y trasladado al Hospital de San Martín de los Andes para su evaluación médica.

rescate tucuman en neuquen 2

El relato de su pareja

Tras la aparición con vida, su pareja Ailín Scalella dialogó con medios locales y manifestó que “fue encontrado y ya lo están atendiendo. Estamos súper felices”. La joven contó que la información le llegó a través de la madre de Salvador, con quien mantuvo contacto permanente durante toda la búsqueda. “Me avisaron que ya estaba con ellos”.

Respecto al viaje, explicó que el tucumano había iniciado su recorrido por el sur alrededor del 10 de enero, cumpliendo un proyecto personal. Durante más de un mes recorrió distintos puntos de la Patagonia, pasando por Bariloche, San Martín de los Andes y Villa Traful, donde llevó a cabo actividades vinculadas a la montaña y la escalada.

rescate tucuman en neuquen

La pareja contó que ambos mantienen una relación desde hace aproximadamente dos años, en Yerba Buena, Tucumán. Durante el viaje se mantenían en contacto permanente hasta que, de manera repentina, dejaron de recibir mensajes. “El último día que hablé con Salva fue el domingo a la noche y el lunes ya perdimos el contacto”.

Preocupación por su estado de salud mental

Scalella explicó que el tucumano necesita medicación psiquiátrica diaria y que una posible interrupción del tratamiento pudo haber provocado desorientación. Pese a su experiencia en actividades al aire libre y su conocimiento de la montaña, la familia temía que hubiera atravesado una situación compleja durante los días perdido.

La búsqueda de Álvarez Cano demandó un despliegue de más de 70 personas, con participación de la Policía de Neuquén, brigadistas de Manejo del Fuego, Prefectura, el GEOP y equipos de la Secretaría de Emergencias, bajo el mando del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Lagos del Sur. Además, colaboraron efectivos de la provincia de Río Negro con la Brigada de Canes.

rescate tucuman en neuquen 4

En diálogo con LM Neuquén, el coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, Miguel Poblete, explicó que el propio Salvador facilitó el rescate al salir gritando y pedir ayuda. Según se informó, al momento de ser encontrado, estaba desorientado, deshidratado y con hambre. No corría riesgo de vida, aunque presentaba una descompensación vinculada a una patología de salud mental.

“Él salió gritando y pidió ayuda”, afirmó el oficial y agregó que los primeros en llegar hasta su ubicación fueron tres brigadistas de incendios de Junín de los Andes, con base en Villa Traful. Luego se sumaron los equipos de coordinación.

Final feliz hallaron con vida al tucumano desaparecido en Neuquén

Tras ubicarlo, se organizó la extracción aérea. El personal ascendió con el joven hasta una superficie más alta para permitir el descenso del helicóptero y concretar el traslado. Desde allí fue derivado directamente a San Martín de los Andes para su atención médica.

“Sabíamos que necesitaba ayuda”

Con profunda emoción, Scalella describió el perfil humano de su pareja y explicó por qué impulsaron con tanta fuerza la difusión del caso. “Es alguien muy generoso, de esas personas que siempre ayudan a los demás. Por eso pedíamos tanta difusión, porque sabíamos que necesitaba ayuda”.

La pareja del joven describió los días previos al hallazgo como un momento extremadamente difícil. “Fue tremendo. Cada vez que se hacía de noche yo temblaba”.

Finalmente, destacó el acompañamiento de la comunidad y el trabajo del operativo de rescate, que permitió localizarlo en la cordillera. El hallazgo puso fin a días de angustia para familiares y amigos, que siguieron minuto a minuto la búsqueda.