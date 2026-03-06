Desmantelan banda neuquina del súper inhibidor: el innovador sistema con el que funcionaba el dispositivo

Una paciente investigación de los sabuesos del Departamento Sustracción de Automotores permitió desbaratar una banda que operaba con un súper inhibidor de alarmas , que hasta permitía alterar sistemas de cámaras de seguridad. Se comprobó que uno de los delincuentes apresados debía cumplir prisión domiciliaria por otro hecho.

El jefe del Departamento Sustracción de Automotores , comisario inspector Damián Novero , precisó a LMNeuquén que las primeras pesquisas se remontan a diciembre de 2025, cuando empezaron a trabajar por el robo de una camioneta Toyota Hilux.

En apariencia, una banda de ladrones de esta capital se había apoderado del vehículo con el fin de cometer otros delitos. A mediados de enero de este año, destacó Novero, lograron obtener datos sobre el rodado luego de un ilícito. “Se la identificó por el dominio y se hizo un seguimiento con cámaras”, precisó.

De esta forma, la camioneta fue finalmente recuperada en el cruce de las calles Doctor Ramón y Cipolletti. El vehículo había sido repintado y los efectivos tuvieron que relevar los números de cristales y motor para confirmar de que se trataba de la camioneta buscada.

Departamento de Sustracción de Automotores Omar Novoa

Un trabajo de hormiga

Casi como si tratara de un trabajo de hormiga, los integrantes de Sustracción de Automotores hicieron una requisa del vehículo incautado sobre calle Doctor Ramón y hallaron varios tickets de compras. Novero resaltó que fue fundamental “para conocer quiénes se movían en el vehículo”. Se individualizaron los comercios gracias a los tickets incautados y se obtuvieron datos de los compradores, además de una pericia con un rastro capilar.

A la hora de determinar las identidades de los involucrados, se logró conocer que se trataba de una pareja, un hijo de estas personas y un cuarto sospechoso.

inhibidor robos Gentileza Policía del Neuquén

Los distintos elementos probatorios que se fueron sumando en el tiempo fueron presentados a la fiscal Soledad Rangone, quien pidió autorización para una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en el oeste y centro oeste de esta capital. Los procedimientos se desarrollaron este último jueves en horas de la mañana y el resultado fue muy positivo, con la aprehensión de tres de los ladrones.

Novero explicó que se incautaron prendas, celulares, dinero en efectivo y como novedad, un potente inhibidor de alarmas. Resaltó que se puede “cargar con el encendedor del vehículo”. Justamente, dos rodados fueron objeto de una requisa en horas de la tarde del jueves con el fin de establecer si había otros objetos de interés para la causa penal. Asimismo, el dispositivo hallado puede operar a distancias destacadas y altera los sistemas de cámaras de seguridad.

Un implicado tenía domiciliaria y salía a robar

Mientras que dos de los involucrados fueron notificados de la causa por robo, un tercer implicado quedó preso por el plazo de cuatro meses. Al respecto, Novero señaló que el delincuente investigado por los ilícitos con inhibidores también enfrenta una investigación por tentativa de homicidio y debía cumplir prisión domiciliaria. Sin embargo, la labor del Departamento Sustracción de Automotores puso al descubierto que el hombre violó la medida cautelar. Por este motivo, en la audiencia de formulación de cargos, le dictaron la prisión preventiva.