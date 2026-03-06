Alerta por fuertes tormentas en Neuquén este finde: qué zonas estarán afectadas según el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para sectores de Neuquén. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante la jornada.

El alerta por tormentas en Neuquén es para este sábado y domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas que alcanzará a distintas zonas de la provincia de Neuquén durante este sábado . El organismo advirtió que se esperan fenómenos de variada intensidad que podrían registrarse principalmente durante la tarde y la noche.

Según el sistema de alerta temprana, las tormentas podrían presentarse de forma aislada, aunque algunas podrían ser localmente fuertes. El pronóstico advierte que estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y precipitaciones que pueden caer en cortos períodos de tiempo.

En este contexto, las autoridades recomiendan seguir la evolución de los reportes meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

tormenta neuquen

Qué fenómenos se esperan

De acuerdo con el SMN, el área bajo alerta puede ser afectada por tormentas de variada intensidad. Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:

abundante caída de agua en cortos períodos;

intensa actividad eléctrica;

ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h;

ocasional caída de granizo.

Además, se prevén acumulados de lluvia que podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de forma puntual.

Las zonas que podrían verse afectadas

El alerta meteorológico alcanza a distintos sectores de Neuquén, especialmente en áreas del centro y este provincial, donde las condiciones de inestabilidad pueden impactar con mayor intensidad.

En estos sectores, el fenómeno podría desarrollarse durante varias horas, con tormentas intermitentes que alternen con períodos de mejora temporaria.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

Para la ciudad de Neuquén y el Alto Valle, el pronóstico anticipa una jornada cálida con condiciones inestables hacia el cierre del día.

Se esperan tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, con una temperatura máxima cercana a los 30 grados y vientos moderados con ráfagas durante la jornada.

La inestabilidad podría intensificarse hacia la tarde o noche, momento en el que existe mayor probabilidad de que se desarrollen las tormentas.

Recomendaciones ante una alerta meteorológica

Ante este tipo de alertas, el SMN recomienda adoptar medidas de prevención para reducir riesgos:

evitar actividades al aire libre durante las tormentas;

no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables;

asegurar objetos que puedan volarse con el viento;

mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

El sistema de alertas del SMN busca advertir con anticipación sobre fenómenos que pueden generar riesgos para la población y permitir que se tomen medidas preventivas frente a eventos meteorológicos intensos.