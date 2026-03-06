Se incendia el aeropuerto de Teherán tras los ataques aéreos a Irán

Bombardeos constantes se registraron en la capital iraní durante este viernes. Las explosiones se sintieron en la aeroestación y otros puntos de la capital iraní.

Producto de la guerra declarada por parte de Estados Unidos e Israel, los bombardeos se sucedieron durante toda la jornada de este viernes sobre la capital de Irán . Como consecuencia, se vio afectado el aeropuerto Mehrabad de Teherán por un incendio tras los ataques aéreos de la ofensiva militar de Israel .

Los medios estatales iraníes informaron que se escucharon fuertes explosiones en distintos puntos de la ciudad y que columnas de humo eran visibles tanto en el sector este como en el oeste de la capital.

Según NA, las detonaciones se produjeron después de que el ejército israelí confirmara el inicio de una nueva ola de bombardeos contra objetivos en Teherán.

De acuerdo al reporte de la emisora estatal iraní, uno de los puntos alcanzados fue el aeropuerto Mehrabad, donde se observaron llamas y humo tras los impactos. El complejo aeroportuario se encuentra en la zona occidental de la ciudad y es uno de los principales nodos aéreos del país.

Grandes explosiones sacuden el Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán. pic.twitter.com/059RLtfaQi — Dani Lerer (@danilerer) March 7, 2026

Ataques a gran escala

Por su parte, desde Israel se informó que lanzaron ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, en una nueva escalada del conflicto con Irán. El anuncio se produjo después de que medios estatales iraníes reportaran una explosión en la zona oeste de la capital.

Según NA, el ejército israelí informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos gubernamentales en la ciudad, en el marco de la ofensiva militar que se desarrolla entre ambos países.

Previamente, las FDI habían detectado una nueva ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel, lo que derivó en alertas en distintas zonas del país. En Tel Aviv, principal centro económico israelí, se escucharon varias explosiones tras los lanzamientos. _

Sin embargo, los servicios de emergencia Magen David Adom señalaron que no se registraron víctimas, mientras que el ejército comunicó posteriormente que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del territorio.

Amenaza con bombardear las embajadas de Israel en todo el mundo

Los ataques recientes a Irán causaron la muerte de más de 1.000 personas, incluyendo figuras de alto rango, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim. En este contexto, el general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió que cualquier ofensiva israelí contra la legación diplomática iraní en Líbano desencadenaría una respuesta inmediata contra las representaciones diplomáticas de Israel en todo el mundo.

La declaración fue realizada en un clima de tensión tras la confirmación del fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní, así como varios ministros y altos mandos militares, víctimas de la ofensiva combinada de Estados Unidos e Israel en la región, de acuerdo con Tasnim y la Media Luna Roja iraní.