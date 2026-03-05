Israel reveló primeros resultados de la Operación León Rugiente contra Irán y habló de "avances históricos"

Una funcionaria israelí detalló cifras de misiones, objetivos atacados y acciones conjuntas con Estados Unidos durante la ofensiva “contra el régimen iraní”.

Israel dijo que era urgente que actuara a tiempo junto a Estados Unidos para evitar un ataque iraní .

Israel difundió este jueves la primera sesión informativa oficial de la ofensiva militar denominada León Rugiente , iniciada el sábado en conjunto con Estados Unidos contra objetivos vinculados al régimen de Irán .

La exposición fue realizada por Shosh Bedrosian , integrante de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de la oficina del Primer Ministro, quien mencionó resultados militares registrados durante los primeros cinco días de la campaña.

“Hoy es nuestra primera sesión informativa desde el lanzamiento de la Operación León Rugiente el sábado, hace casi cinco días. En estos últimos cinco días, Israel y Estados Unidos han logrado avances históricos para proteger a nuestros ciudadanos y al mundo civilizado”, manifestó Bedrosian.

Se trató de una presentación en la que enumeró operaciones aéreas, destrucción de objetivos militares y acciones conjuntas con fuerzas estadounidenses”.

“La Operación León Rugiente está atacando al régimen terrorista de la República Islámica y eliminando la amenaza existencial contra Estados Unidos, Israel, Europa y los países de Oriente Medio”, expresó.

Y añadió: “Debemos asegurarnos de que el culto a la muerte del régimen del Ayatolá ya no represente una amenaza para Estados Unidos, Israel y los países vecinos debido a su capacidad nuclear y de misiles balísticos”.

“Por eso atacamos al régimen, no al pueblo iraní”, aclaró la portavoz, quien también destacó la eliminación del líder iraní Alí Jamenei, porque “pedía la muerte de Estados Unidos y la muerte de Israel”.

“Nos llaman el pequeño Satán, y a Estados Unidos el gran Satán. El Ayatolá Jamenei ha muerto, y ahora estamos creando las condiciones para que el pueblo iraní tome las riendas de su propio destino”, aseguró.

Por qué Israel decidió iniciar el conflicto

Bedrosian reveló que, tras la Operación León Rugiente y el Martillo de Medianoche, hace seis meses, “el régimen iraní comenzó a construir nuevos búnkeres subterráneos que neutralizarían su programa de misiles balísticos y de bombas atómicas en cuestión de meses”. A esto lo catalogó como “una amenaza inaceptable”.

Since Saturday, Israel and the United States have together made historic gains to protect our citizens and the civilized world in Operation Roaring Lion.

Watch the Prime Minister's Office briefing to the press. @shoshbedrosian



— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 5, 2026

“Aún más urgente, tuvimos que embarcarnos en la operación porque teníamos fuertes razones para creer que la República Islámica quería atacar primero a Israel y a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio”, agregó.

Y explicó: “Por eso era urgente que Estados Unidos e Israel actuaran a tiempo para evitar ese ataque iraní”.

Cuáles fueron los resultados militares mencionados por Israel

En un video publicado en las redes sociales oficiales del Primer Ministro de Israel, Bedrosian difundió cifras sobre los primeros días de la ofensiva y destacó que, en los primeros 40 segundos de la operación, fueron eliminados 40 altos funcionarios iraníes, lo que generó fallas en los sistemas de mando y control.

También indicó que fuerzas israelíes tomaron control o neutralizaron cientos de instalaciones militares, entre ellas sistemas de defensa aérea, radares y plataformas de lanzamiento de misiles.

Las operaciones conjuntas con Estados Unidos incluyeron ataques contra centros de comando ubicados en Teherán. Según la información difundida, cuatro centros de mando principales fueron destruidos, lo que provocó desorganización en la estructura operativa del régimen.

Entre los hechos mencionados durante la sesión informativa se destacó un episodio que, según la vocera, no se registraba desde la Segunda Guerra Mundial: el hundimiento de un buque de guerra enemigo mediante el uso de un torpedo lanzado por fuerzas estadounidenses.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que por primera vez un avión F-35 de la Fuerza Aérea israelí derribó un caza tripulado perteneciente a la Fuerza Aérea iraní.

La portavoz citó al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien declaró que “la misión de Israel se está ejecutando con una habilidad inigualable y una determinación férrea mientras luchamos codo con codo con Estados Unidos”.

Misiones aéreas, ataques y operaciones en varios frentes

Durante la sesión también se difundieron cifras sobre las operaciones aéreas realizadas desde el inicio de la ofensiva.

Según los datos oficiales, la Fuerza Aérea Israelí realizó 1.600 misiones de combate dentro de Irán, en las que se utilizaron alrededor de 4.000 municiones.

Las fuerzas israelíes y estadounidenses informaron que neutralizaron aproximadamente 300 lanzamisiles, dañaron depósitos de armamento y evitaron la producción de al menos 1.500 misiles balísticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2029460023382818863&partner=&hide_thread=false Actividad durante la noche:



Unos aviones de combate de la FAI alcanzaron y desmantelaron un lanzador de misiles balísticos móvil en el área de Qom, el cual estaba preparado para disparar hacia Israel. Un sistema de defensa aérea también fue alcanzado en Isfahán.



— FDI (@FDIonline) March 5, 2026

La portavoz también mencionó ataques provenientes de Irán y de organizaciones aliadas. Según la información presentada, el régimen iraní lanzó misiles contra zonas civiles israelíes y atacó instalaciones militares estadounidenses en la región.

Además, se indicó que Hezbollah, organización armada respaldada por Irán, abrió un frente desde el Líbano con disparos de misiles hacia el norte y el centro de Israel. Ante ese escenario, dijo, las fuerzas israelíes respondieron con ataques contra infraestructura militar del grupo en Beirut y el sur del Líbano.

Bedrosian señaló que los objetivos de esos ataques incluyen instalaciones de almacenamiento de armas, plataformas de lanzamiento de misiles y otros puntos considerados estratégicos por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Ataques con misiles y víctimas civiles en Israel

Durante la sesión informativa también se mencionaron ataques con misiles iraníes contra zonas civiles israelíes. La portavoz indicó que el primer ministro Benjamin Netanyahu visitó recientemente un lugar afectado en Beit Shemesh, donde un misil balístico impactó en un barrio residencial.

Según la información oficial, nueve civiles murieron tras el impacto directo de ese misil mientras se encontraban refugiados en el sótano de una sinagoga.

La vocera explicó que Netanyahu también visitó sobrevivientes del ataque que estaban siendo atendidos en el Hospital Hadassah de Jerusalén.

En ese encuentro el primer ministro dialogó con Panina, quien resultó herida junto a su hijo pequeño, David. Según esta presentación, el esposo de la mujer murió durante el mismo ataque.

También se mencionó el caso de Orpaz, una mujer embarazada que resultó herida en el mismo episodio.

Por último, la portavoz afirmó que el gobierno israelí continúa realizando operaciones militares mientras la población sigue las directivas del mando del frente interno ante los ataques con misiles que se registran varias veces por día.