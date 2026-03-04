Gracias a las cámaras urbanas detuvieron a tres ladrones y frustraron un robo

Los ladrones se movilizaban en un Renault Mégane color blanco, el cual quedó secuestrado para ser peritado y verificado.

Tres ladrones fueron detenidos luego de un arduo trabajo entre efectivos policiales de calle y operadores de cámaras urbanas. Robaban pertenencias de vehículos estacionados, pero fueron descubiertos en pleno robo y se logró frustrar el hecho.

Según informó la Policía, el intento de robo se logró frustrar durante la tarde del lunes, "gracias a una rápida y eficaz intervención policial". Fue en el marco de tareas preventivas, que una vez más pusieron "en evidencia la importancia del trabajo articulado entre tecnología y presencia en calle".

Todo inició cuando un operador del Centro de Monitoreo Urbano advirtió mientras vigilaba las cámaras de vigilancia de la ciudad, la actitud sospechosa de un individuo que descendía apresuradamente de un automóvil Renault Mégane color blanco en calle Catriel , y se dirigía hacia una camioneta estacionada , con aparentes intenciones de sustraer elementos del interior .

De manera inmediata, se realizó el seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de seguridad y, al constatar que el sospechoso se retiraba del lugar con rapidez, se dio aviso por frecuencia policial al personal de la jurisdicción.

Efectivos de la Comisaría 21 del barrio Melipal acudieron con celeridad, logrando interceptar a los involucrados a bordo del Mégane y proceder a su demora por tentativa de robo. Los sospechosos a bordo del vehículo resultaron ser una joven que iba al volante y dos hombres que la acompañaban, uno de los cuales habría robado elementos del vehículo ajeno en calle Catriel.

Los tres fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia. En tanto, se ubicó a la propietaria del vehículo afectado, quien formalizó la correspondiente denuncia para dejar constancia del hecho y recuperar sus pertenencias.

Durante el procedimiento también se dispuso el secuestro del auto en el que se movilizaban los demorados, el cual fue trasladado en grúa hacia la unidad policial para las diligencias de rigor, que incluyen una verificación para constatar la titularidad y si se trataba de un auto robado.

Intentaron robar un comercio, los vieron por las cámaras y fueron detenidos

A comienzos de febrero, dos ladrones fueron vistos in fraganti cuando intentaban robar en un comercio de madrugada y, aunque intentaron darse a la fuga, fueron demorados gracias a un trabajo coordinado entre distintas áreas de la Policía. Las cámaras cumplieron un rol clave para frustrar el robo.

Según informó la Policía, el hecho delictivo tuvo lugar durante la madrugada, cuando personal del Centro de Monitoreo observó a través de las cámaras a dos jóvenes que intentaban forzar su ingreso a un local comercial sobre calle San Martín.

Por este motivo, dieron alerta al Centro de Operaciones Policiales, que a su vez comunicaron lo ocurrido al personal de calle de la Comisaría 16, que se acercó a verificar la información.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en el candado de acceso del comercio, no registrándose faltantes en el interior del mismo. Además, los sospechosos no se encontraban allí.

No obstante, por las cámaras también se pudo ver que los autores se trasladaban en un vehículo, y en base a sus características, se inició un patrullaje preventivo y un trabajo coordinado con el personal de cámaras, que minutos más tarde dio sus frutos.

Así, los efectivos lograron interceptar un rodado de similares características, cuyos ocupantes intentaron darse a la fuga, siendo finalmente demorados en el sector del barrio Los Hornitos.

Tras las diligencias de rigor, los demorados fueron puestos a disposición de la Comisaría Tercera, dándose intervención a la fiscalía correspondiente, quedando ambos sujetos imputados en la causa.